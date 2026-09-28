我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI隱形管家 只要簡單指示 就能搞定瑣碎家務

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

AI技術蓬勃 代寫報告產業一夕崩盤

編譯陳律安／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ChatGPT問世後，摧毀了肯亞代寫報告的產業。（美聯社）
ChatGPT問世後，摧毀了肯亞代寫報告的產業。（美聯社）

有成千上萬名肯亞民眾是靠著替外國學生寫報告維生，然而，AI崛起已摧毀這類工作機會，形同為全球許多人作為生計來源的線上零工經濟敲響警鐘。

現年34歲、來自肯亞農村的邦迪，是家族首位大學生。他2011年移居首都奈洛比，投入為外國學生代寫報告的網路零工。往後12年間，他撰寫逾2500份報告，協助海外工程、醫學及電腦科學學系學生順利畢業。當時如肯亞、菲律賓等地的求職青年，正是利用數位經濟的縫隙，透過接下高價值的海外微型勞力來換取報酬。

隨AI強勢來襲，好時光戛然而止。隨著OpenAI 2022年推出聊天機器人ChatGPT，世界各地的大學生盤算：既然ChatGPT就能代寫作業，為什麼還要付錢給肯亞的接案者代筆？

由於代寫報告的需求減弱、案件數開始減少，費用也隨之下跌。不久之後，整個產業幾乎蕩然無存。

肯亞的經驗，是全球線上零工經濟衰微的縮影。研究全球零工經濟的牛津大學教授葛拉漢說，「不僅僅是肯亞受影響，世界各地都將面臨巨大變革。AI橫空出世，大量取代這些工作。」

如今邦迪感到十分懊悔，他2015年從大學畢業後，並未追求公衛生涯，而是全心投入代寫作業產業，因為可賺進至少五倍收入。他每篇報告收取40至70美元，在數位平台媒合下，案件源源不斷湧入。邦迪也曾想過，這麼做等於是在幫助外國學生作弊，但最後打定主意，反正這是他們自己的選擇。

在2020年代初期的零工經濟高峰期，研究人員估算，奈洛比至少有4萬人從事代寫工作，也躋身當地新富階層。這個產業的衰微，很少有人會寄予同情，畢竟它原本就遊走在灰色地帶。如今，在報告代寫產業，剩下的工作集中在「人性化」作業，也就是把AI生成的文字，潤飾得更像由人類書寫，以躲避AI偵測工具。

精華 FAQ

  • 主要因為OpenAI推出ChatGPT後，許多海外學生改用AI自行完成作業，不再付費請肯亞接案者代筆，導致需求、案件量與報酬同步下滑。

  • 邦迪2011年到奈洛比投入代寫工作，12年間寫了逾2500份報告，每篇可收40至70美元，收入甚至比一般工作高出至少5倍。

  • 報告代寫幾乎消失後，殘存的工作多轉向「人性化」處理，也就是把AI生成文字潤飾得更像人寫，藉此躲避AI偵測工具。

上一則

Google、Nvidia新PC預計10月開賣 為市場打強心針

下一則

AI隱形管家 只要簡單指示 就能搞定瑣碎家務

延伸閱讀

AI時代難穩拿高薪？史丹福電腦科學學士 畢業人數降

AI時代難穩拿高薪？史丹福電腦科學學士 畢業人數降
比爾蓋茲：AI就業衝擊 全球恐經歷20年動盪轉型

比爾蓋茲：AI就業衝擊 全球恐經歷20年動盪轉型
從Csound到AI：Dr. Richard Boulanger 攜手Mind Sound 布局下一代音樂科技教育

從Csound到AI：Dr. Richard Boulanger 攜手Mind Sound 布局下一代音樂科技教育
OpenAI揭露AI「不聽話」案例 將發定期異常報告

OpenAI揭露AI「不聽話」案例 將發定期異常報告

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌