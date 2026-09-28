AI技術蓬勃 代寫報告產業一夕崩盤

ChatGPT問世後，摧毀了肯亞代寫報告的產業。（美聯社）

有成千上萬名肯亞民眾是靠著替外國學生寫報告維生，然而，AI崛起已摧毀這類工作機會，形同為全球許多人作為生計來源的線上零工經濟敲響警鐘。

現年34歲、來自肯亞農村的邦迪，是家族首位大學生。他2011年移居首都奈洛比，投入為外國學生代寫報告的網路零工。往後12年間，他撰寫逾2500份報告，協助海外工程、醫學及電腦科學學系學生順利畢業。當時如肯亞、菲律賓等地的求職青年，正是利用數位經濟的縫隙，透過接下高價值的海外微型勞力來換取報酬。

隨AI強勢來襲，好時光戛然而止。隨著OpenAI 2022年推出聊天機器人ChatGPT，世界各地的大學生盤算：既然ChatGPT就能代寫作業，為什麼還要付錢給肯亞的接案者代筆？

由於代寫報告的需求減弱、案件數開始減少，費用也隨之下跌。不久之後，整個產業幾乎蕩然無存。

肯亞的經驗，是全球線上零工經濟衰微的縮影。研究全球零工經濟的牛津大學教授葛拉漢說，「不僅僅是肯亞受影響，世界各地都將面臨巨大變革。AI橫空出世，大量取代這些工作。」

如今邦迪感到十分懊悔，他2015年從大學畢業後，並未追求公衛生涯，而是全心投入代寫作業產業，因為可賺進至少五倍收入。他每篇報告收取40至70美元，在數位平台媒合下，案件源源不斷湧入。邦迪也曾想過，這麼做等於是在幫助外國學生作弊，但最後打定主意，反正這是他們自己的選擇。

在2020年代初期的零工經濟高峰期，研究人員估算，奈洛比至少有4萬人從事代寫工作，也躋身當地新富階層。這個產業的衰微，很少有人會寄予同情，畢竟它原本就遊走在灰色地帶。如今，在報告代寫產業，剩下的工作集中在「人性化」作業，也就是把AI生成的文字，潤飾得更像由人類書寫，以躲避AI偵測工具。