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Meta串連硬體與AI 推算力大建設

記者蕭君暉／台北報導
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Meta全新AI代理工具「Muse」爆紅，執行長查克柏格接受專訪披露，Meta正展開5GW（10億瓦）算力大建設，積極打造元宇宙、硬體（智慧眼鏡），以及大語言模型等三大領域的完整匯流，目標2030年要達到融合物理世界和數位世界的願景。

法人看好，Meta以Muse串連硬體與AI發展，並展開5GW算力大建設，廣達、緯穎、台積電與日月光投控等供應鏈可望受惠。

Meta近期話題不斷，Muse推出後人氣火紅，日前又在年度「Connect大會」發表一款掌上裝置與三款智慧眼鏡等硬體，市場驚艷。

綜合外電報導，查克柏格接受Podcast節目「The Next Big Thing」專訪，進一步揭露Meta雄心勃勃的2030年發展路線圖，包括Muse的開發應用、智慧眼鏡產品演進，以及旨在實現超級智慧的數十億美元基礎設施建設競賽。

談到Meta上線兩周用戶即達數百萬。查克柏格直言：「我們每隔幾年才能遇到這種情況。」他將市場對Muse早期反映定調為「一出手就是全壘打」，坦言這在Meta產品歷史上屬於少數。

他並宣布Muse將整合至Meta與雷朋合作的智慧眼鏡，用戶無需再說「嘿Meta」，而是可以自定義喚醒詞，直接呼叫自己的個人AI代理。

查克柏格指出，Meta在智慧眼鏡領域的長期投入，使得公司在AI代理市場成熟後，處於較有利的位置。Meta正在將Muse及更多AI功能引入眼鏡產品，而過去相對更強調「臨場感」的元宇宙技術仍在繼續推進，只是當前更多資源轉向Muse和智慧眼鏡的AI功能。

他強調，這將使得多年來被外界視為三場「獨立豪賭」的元宇宙、智慧眼鏡和AI大模型，正在Meta內部產品層面加速合流。展望2030年，查克柏格說，元宇宙的核心願景，始終是融合物理世界和數位世界。

精華 FAQ

  • 市場看好Meta以Muse串連AI代理、智慧眼鏡與元宇宙三大方向，形成產品與技術合流；同時加碼算力與基礎設施，為長期AI布局提供支撐。

  • 他提到Meta將持續推進Muse、智慧眼鏡演進，以及實現超級智慧所需的數十億美元基礎建設，目標是在2030年更完整地融合物理世界與數位世界。

  • 法人認為，Meta擴大5GW算力建設與AI硬體布局後，廣達、緯穎、台積電與日月光投控等供應鏈有望受惠，受益於伺服器、晶圓製造與封裝需求增加。

Meta 查克柏格 智慧眼鏡

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