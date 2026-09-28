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坦承先前走錯路 Meta轉攻AI代理

記者蕭君暉／綜合報導
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Meta執行長查克柏格 接受Podcast節目「The Next Big Thing」專訪透露Meta發展藍圖，並坦承Meta先前投入開源大語言模型Llama 4「是一項錯誤」，偏離原本應該有的發展軌跡，發現錯誤與問題後，他開始組建小型團隊發展「Muse」，即朝向AI代理（AI Agent）的目標前進。

查克柏格 提到，Llama 1是一個相當有趣的模型，開創整個開源AI運動，我們對此非常自豪。Llama 2實現了規模化，Llama 3是一個很好的模型，在當時幾乎達到了前沿水平。然後到了Llama 4，則是偏離了應有的發展軌跡。

他透露，每當事情沒有按自己預期的方向發展，他都會花大量時間思考：為什麼會這樣？我們需要改變什麼才能做得更好？這次，他的反思是：「整個團隊的架構是自己搞錯了」。

查克柏格 坦言，對他而言，最驚心動魄的時刻，其實是Llama 4發布後，當時自己以為Meta在這條軌道上，結果發現並沒有，那是一個相當大的意外。

查克柏格 說，作為創業者，總會在這些時刻被考驗，因為不可避免地，並非所有事情都會一帆風順。而真正決定發展軌跡的是當事情沒有按你希望的方向發展時，你如何找到前進的方法。

精華 FAQ

  • 他認為Llama 1開創開源AI運動、Llama 2完成規模化、Llama 3已接近前沿水準，但Llama 4卻偏離原本軌跡，顯示整體發展方向出現失誤。

  • 查克柏格表示，Llama 4發布後才發現原先判斷錯誤，問題不只是模型本身，連團隊架構也有偏差，因此需要重新調整組織與研發策略。

  • Meta已開始組建小型團隊發展Muse，方向是朝向AI代理前進，希望透過新的組織方式與產品策略，重新找回更正確的技術路線。

AI 查克柏格 Meta

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