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多家品牌廠預估 PC價格還會再漲

記者吳凱中／綜合報導
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PC市場10月將迎來Google、Nvidia輝達（另稱英偉達）等大咖主導的AI PC新品，但漲價陰影揮之不去，多數品牌商預期第4季價格仍會上漲，持續壓抑買氣。

宏碁預期，第4季PC價格將續漲5%至20%，預期漲勢將持續到2027年。歐系外資預估，2027年PC平均售價將由2026年的837美元升至2027年的888美元，增幅6%。

受價格居高不下影響，PC市場銷售面臨下滑窘境。歐系外資預估，2026年全球PC出貨量約2.41億台，年減11%；2027年出貨量則為2.31億台，年減4%。研調機構IDC報告則顯示，今年第2季全球PC出貨量年減4.9%，2027年將持續下滑。與此同時，IDC預估，今年整個PC產業價格將上漲約20%。

這反映PC市場正在消化前一波消費者提前購買帶來的透支，成本上漲進一步壓低後續銷量。

面對PC持續漲價的現實，品牌廠正轉向定價能力、產品組合和採購執行等不同方式應對現況，聯想、華碩透過漲價及增加高端產品占比、消化此前採購的低成本庫存，以及承接提前購買需求，維持相對穩健的銷售與利潤表現。蘋果憑藉Mac產品更新及較低價位Mac Neo，擴大市占率。

針對終端市場PC價格，宏碁董事長陳俊聖分析，零組件價格上漲與終端產品售價調整有時間差，終端產品調整售價會落後，預期2026年第4季至2027年第1季終端產品仍須反映成本調升售價。

精華 FAQ

  • 因零組件成本持續上升，品牌端調價又有時間差，終端售價難以即時反映成本變化，加上AI PC新品帶動產品組合升級，價格因此續漲。

  • 高價會持續壓抑買氣，歐系外資預估2026年全球PC出貨量約2.41億台、年減11%，2027年再降至2.31億台，顯示需求仍偏弱。

  • 聯想、華碩透過調漲售價、提高高端產品比重、消化低成本庫存與承接提前購買需求維持獲利；蘋果則靠Mac更新與較低價Mac Neo擴大市占。

輝達 Google

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