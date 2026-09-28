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美股戰績夠力 無懼公債拋售潮 投資人看好後市

編譯任中原／綜合報導
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美股今年收盤價預測
美股今年收盤價預測

近來儘管美國公債殖利率快速上升，美國股市依然表現良好，以人工智慧（AI）與能源類股題材挺過相關衝擊，歷史經驗顯示，美股也曾撐過美債拋售潮的考驗，許多投資人認為，在AI支出可望維持熱絡、本周就業數據可能讓聯準會（Fed）10月升息的預期降溫之際，依然看好股市。

美國公債殖利率上周大漲，但美股展現韌性。理論上，公債殖利率上升能透過兩種管道打擊股市。第一是拉高整體經濟的借債成本，減緩經濟成長；第二是投資人持有的新公債在到期時能獲利更多，使投資人在增持股票之前會考慮再三。在當前聯準會（Fed）開始升息之際，公債出現賣壓尤其危險。

不過以往也多次出現美債殖利率上升，股市卻依然穩健的情況。最著名的例子是1994年2月Fed意外升息，當時通膨相當平靜，但投資人押注Fed將連續升息，10年期美債殖利率猛升逾1個百分點，標普500指數最嚴重時曾下跌8%。之後殖利率雖持續上升，但由於投資人相信經濟強勁將持續支持企業獲利，股市逐漸回升。

1999年美債殖利率比Fed升息更早上升，導致股市激烈震盪，但之後股市在網路熱潮帶動下全面上漲。2006年初時油價飆漲加重通膨壓力，殖利率急升，Fed同時升息，但股市大致持穩，直到5月投資人開始更加擔憂經濟展望為止。最初股、債雙跌，到6月時殖利率又再度上升。

2016年是說明殖利率與股市如何雙升的經典之作。當時利率上升不會威脅經濟成長，反而顯示經濟長期停滯後終於趨向正常化；11月共和黨在總統與國會選舉意外勝出，投資人押注川普及新國會將刺激經濟成長，殖利率與股市升幅更大。

現在美債殖利率雖上升，且Fed開始升息，但AI支出熱潮支持股市續強，後續關注關鍵將是經濟數據與Fed決策前景。

美國本周將公布8月個人消費支出（PCE）平減指數，預估年升率將維持在3.3%，核心PCE平減指數也估將持平在3.3%，顯示通膨依然盤旋高點，但9月就業報告將是關鍵，預料非農就業人口將新增9萬人，低於8月的16.2萬人。彭博經濟學家預期，基於勞動市場降溫，金融情勢也更為緊縮，可能會給予Fed決策官員更多觀望空間，從而提高10月按兵不動的機率。

精華 FAQ

  • 因為市場認為AI支出熱潮可支撐企業成長，且能源類股也提供助力，加上歷史上殖利率上升未必必然傷害股市，因此投資人對後市仍偏樂觀。

  • 文中舉出1994年、1999年、2006年與2016年的經驗，顯示即使殖利率上升、Fed升息或通膨壓力增加，股市仍可能因經濟與獲利預期而回升。

  • 本周的8月PCE平減指數與9月就業報告最關鍵，若通膨仍高但勞動市場降溫，市場將提高Fed10月按兵不動、暫停升息的預期。

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