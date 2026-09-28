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美銀：去槓桿化風潮不利美股 投資人應緊盯3件事

編譯湯淑君／綜合報導
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MOVE指數變動情形
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美銀（BofA）策略師警告，美國公債殖利率勁升，加上市場波動升高助長去槓桿化，可能給美股帶來重大衝擊。投資人應密切關注美債殖利率、美債「恐慌指數」，以及金融股表現。

由哈奈特領銜的美銀策略師團隊25日發布報告說，衡量美債預期市場波動率的MOVE指數（美債「恐慌指數」），短短兩個交易日飆升35%，反映美國債市承壓。基準的10年期公債殖利率本周躍上19年高點，顯示通膨復熾和聯準會（Fed）加速升息疑慮助長賣壓。

哈奈特指出，美國10年期公債殖利率是全球借貸利率指標，若是波動率趨緩，美股可望績漲；但若殖利率急升，對股市就不是好消息。他說，10年期殖利率若持續攀高，iShares全球金融ETF（代碼IXG）又急跌，意味美股大難臨頭。IXG若跌破125美元而MOVE升上125，表示「規避風險的去槓桿事件來了」。IXG最新報價128.90美元，MOVE是105.6。

助長市場避險氣氛的另一情境是，美伊敲定協議使油價下跌10美元，但殖利率持續攀升，顯示殖利率上揚的驅動力不只是能源通膨，就可能掀起大規模避險潮。

美銀研判，最可能威脅美國當前經濟與股市榮景的情境，仍是美債殖利率走高。

不過，哈奈特預期，若市場壓力很嚴重，決策官員可望採取措施壓抑油價和美債殖利率。若是如此，投資人應可逐步買進債券，假如殖利率在未來一年降低100個基點，那麼5年期、10年期、30年期美債的報酬率可望分別達到10%、14%和22%。

哈奈特說，一旦「決策官員開始恐慌，市場就會停止恐慌」，任何壓抑油價和殖利率的干預行動，也將抑制美元，同時助長大宗商品與新興市場資產行情。如果殖利率在觸頂之後下滑，美銀也看好30年期美債、巨型科技股、小型股、生技股和不動產股。

另外，哈奈特也沙盤推演今年底的兩種極端情境。在樂觀情境下，政治僵局、油價回跌和利率升到頂，人工智慧（AI）與消費者相關類股後市看漲。若是悲觀情境，民主黨在期中選舉大獲全勝，債市賣壓急湧並戳破市場泡沫，那麼美股崩跌慘況就可能與1973年、1989年和2000年相提並論。

精華 FAQ

  • 美銀策略師認為，最可能威脅美國經濟與股市榮景的核心因素，是美債殖利率持續走高。若10年期殖利率再度攀升，將提高資金成本並壓抑風險資產表現。

  • 美銀建議密切觀察3項指標：美債10年期殖利率、衡量債市波動的MOVE指數，以及iShares全球金融ETF IXG的表現，因為它們可反映去槓桿與避險壓力。

  • 若IXG跌破125美元且MOVE升上125，美銀認為可能代表規避風險的去槓桿事件來臨。此時債市與股市壓力同步升高，可能引發更大規模的資產拋售。

殖利率 聯準會 美股

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