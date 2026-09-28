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中國擬允許字節跳動、阿里買Nvidia新晶片RTX Pro 5500

編譯彭馨儀／綜合報導
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中國政府傳正考慮允許國內科技巨頭採購Nvidia一款專為高階專業電腦與工作站打造...
中國政府傳正考慮允許國內科技巨頭採購Nvidia一款專為高階專業電腦與工作站打造的新型晶片「RTX PRO 5500」。（路透）

根據美國科技新聞網站指出，中國政府釋出政策放寬訊號，正考慮允許字節跳動(ByteDance)與阿里巴巴(Alibaba)等本土科技巨頭，採購Nvidia(輝達，另譯英偉達)一款專為高階專業電腦與工作站打造的新型晶片「RTX PRO 5500」。

路透報導，科技新聞網站The Information引述兩名知情人士的消息來源指稱，中國工業和信息化部近期已主動聯繫多家重點科技企業，要求其匯報購買RTX PRO 5500晶片的具體計畫與需求規模。商務部亦已口頭告知部分企業，官方有意批准該批採購案。業界高層分析，RTX PRO 5500主要用於高階繪圖渲染與專業運算，業界預估其效能規格將能避開美國目前對中國出口的高階AI晶片管制。

針對此項傳聞，路透表示目前無法獨立核實報導真實性。Nvidia發言人在回應媒體查詢時則直言，美國企業當前面臨雙重困境，一方面是美國「過時的出口管制政策」，將近五年前發布的消費級與遊戲相關產品一併納入限制；另一方面則是中國自身對美國高科技產品進口的審查與禁令。

這項潛在的政策轉變格外引人注目。過去一段時間，北京當局積極推動「科技自主」，鼓勵企業減少對美依賴，優先採用華為(Huawei)等本土廠商的AI晶片。然而，字節跳動與阿里巴巴等企業在面對全球生成式AI的激烈競爭時，對Nvidia硬體生態系(CUDA)仍有強烈需求。若工信部最終落實放行，顯示中國當局在貫徹「國產替代」戰略的同時，亦採取彈性立場，以確保本土科技巨頭能在過渡期獲得足夠的算力支撐。

目前，阿里巴巴、字節跳動，以及中國工信部與商務部均未對此報導做出官方回應。

精華 FAQ

  • 報導指出，字節跳動與阿里巴巴等本土科技巨頭，可能獲准採購Nvidia新款RTX PRO 5500，顯示中國對部分企業的晶片取得限制可能出現鬆動。

  • 業界認為，RTX PRO 5500主要用於高階繪圖渲染與專業運算，定位不同於受限的高階AI晶片，因此規格上可能不落入美國現行出口管制範圍。

  • 若放行屬實，代表北京在持續推動國產替代、降低對美依賴的同時，也可能因AI競爭壓力而對部分龍頭企業採取務實彈性做法。

字節跳動 NVIDIA 輝達

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