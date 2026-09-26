我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轉角遇「狼」華女上班驚魂 靠這招破險境

富裕地區也零元購？華人買菜5分鐘竟遭槍指

SK海力士旗下儲存晶片事業Solidigm擬在美上市 挑戰半導體史上最大IPO

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Solidigm AI中央實驗室配置192顆Solidigm D5-P5336 ...
Solidigm AI中央實驗室配置192顆Solidigm D5-P5336 SSD。（Solidigm官網）

南韓SK海力士旗下儲存事業Solidigm（思得）據報導考慮最快明年在美國上市，可能籌資150億美元。

路透引述知情人士報導，Solidigm上周已邀請投資銀行提案，遴選上市承銷團隊；若計畫成行，可能成為美國歷來規模最大的半導體公司上市案。

路透指出，Solidigm上市後的估值可能高達1,500億美元。彭博引述知情人士報導的估值則為最高1,000億美元。上市規模、時機和估值仍在初步討論階段，可能隨市場情況改變。SK海力士表示，Solidigm正評估提升競爭力的各種方案，但尚未確定具體計畫。

若估值達1,500億美元，Solidigm將遠超近年上市的半導體業者。安謀（Arm）2023年上市時估值約540億美元；Cerebras Systems在2026年上市時，按全面稀釋後股數計算，估值約560億美元。路透引述知情人士指出，Solidigm可能藉上市，吸引看好AI基礎設施的投資人。

Solidigm總部位於美國加州蘭喬科爾多瓦，生產NAND快閃記憶體和固態硬碟（SSD）。SK海力士2020年宣布以約90億美元收購英特爾的NAND和SSD事業，並於2021年以Solidigm之名成立子公司。

Solidigm供應伺服器、雲端設施和資料中心使用的企業級SSD，也開發供AI應用使用的大容量儲存產品。該公司去年8月與AI雲端業者CoreWeave達成供貨協議。隨AI帶動資料儲存需求，Solidigm若獨立上市，將使投資人得以直接評估這項業務的價值。

彭博報導，Solidigm的儲存裝置容量最高可達122TB，體積約與一副撲克牌相當。除CoreWeave外，該公司網站列出的客戶還包括Vast Data、戴爾和騰訊。Solidigm在全球有13處據點，包括墨西哥、加拿大和中國大陸，員工逾2,000人。

路透本月曾報導，Solidigm也考慮在美國興建NAND晶片廠，紐約州北部是主要候選地之一。SK海力士上月則在媒體報導Solidigm研議上市前籌資後表示，正考慮提升子公司競爭力的措施。

當時有媒體報導，Solidigm研議在上市前籌資約5兆韓元，約合36億美元。這次傳出遴選承銷團隊，顯示上市討論又往前一步，但公司尚未公布正式計畫，最終是否上市，仍取決於後續決定和市場情況。

精華 FAQ

  • 路透指Solidigm可能最快明年在美上市，募資約150億美元；估值方面，消息來源分別提到最高1,000億美元到1,500億美元，仍屬初步討論。

  • 若估值真的達1,500億美元，Solidigm將遠超Arm等近年半導體新上市公司，並可能成為美國歷來規模最大的半導體IPO，市場關注度極高。

  • Solidigm生產NAND快閃記憶體與企業級SSD，客戶涵蓋雲端、資料中心與AI基礎設施業者。AI帶動儲存需求上升，也讓投資人更容易直接評估其業務價值。

上一則

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

延伸閱讀

下周開盤前必看 5件關鍵國際大事回顧 這數據成美股生死線

下周開盤前必看 5件關鍵國際大事回顧 這數據成美股生死線
傳SK海力士與英特爾洽商 擬首次在美生產記憶體

傳SK海力士與英特爾洽商 擬首次在美生產記憶體
Anthropic年營收拚破千億美元、搶11月上市 OpenAI現金缺口仍大

Anthropic年營收拚破千億美元、搶11月上市 OpenAI現金缺口仍大
軟銀加碼押注OpenAI 傳擬發逾110億美元債券 將創非投資級發債紀錄

軟銀加碼押注OpenAI 傳擬發逾110億美元債券 將創非投資級發債紀錄

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。(路透)

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

2026-09-19 10:59
中國黃金進口上千噸，創歷史新高。（美聯社）

中國黃金進口上千噸 創歷史新高

2026-09-24 14:43

超人氣

更多 >
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍
習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步
消費249只給20 他挑戰百分比小費文化 掀論戰

消費249只給20 他挑戰百分比小費文化 掀論戰
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了