SK海力士旗下儲存晶片事業Solidigm擬在美上市 挑戰半導體史上最大IPO

Solidigm AI中央實驗室配置192顆Solidigm D5-P5336 SSD。（Solidigm官網）

南韓SK海力士旗下儲存事業Solidigm（思得）據報導考慮最快明年在美國上市，可能籌資150億美元。

路透引述知情人士報導，Solidigm上周已邀請投資銀行提案，遴選上市承銷團隊；若計畫成行，可能成為美國歷來規模最大的半導體公司上市案。

路透指出，Solidigm上市後的估值可能高達1,500億美元。彭博引述知情人士報導的估值則為最高1,000億美元。上市規模、時機和估值仍在初步討論階段，可能隨市場情況改變。SK海力士表示，Solidigm正評估提升競爭力的各種方案，但尚未確定具體計畫。

若估值達1,500億美元，Solidigm將遠超近年上市的半導體業者。安謀（Arm）2023年上市時估值約540億美元；Cerebras Systems在2026年上市時，按全面稀釋後股數計算，估值約560億美元。路透引述知情人士指出，Solidigm可能藉上市，吸引看好AI基礎設施的投資人。

Solidigm總部位於美國加州蘭喬科爾多瓦，生產NAND快閃記憶體和固態硬碟（SSD）。SK海力士2020年宣布以約90億美元收購英特爾的NAND和SSD事業，並於2021年以Solidigm之名成立子公司。

Solidigm供應伺服器、雲端設施和資料中心使用的企業級SSD，也開發供AI應用使用的大容量儲存產品。該公司去年8月與AI雲端業者CoreWeave達成供貨協議。隨AI帶動資料儲存需求，Solidigm若獨立上市，將使投資人得以直接評估這項業務的價值。

彭博報導，Solidigm的儲存裝置容量最高可達122TB，體積約與一副撲克牌相當。除CoreWeave外，該公司網站列出的客戶還包括Vast Data、戴爾和騰訊。Solidigm在全球有13處據點，包括墨西哥、加拿大和中國大陸，員工逾2,000人。

路透本月曾報導，Solidigm也考慮在美國興建NAND晶片廠，紐約州北部是主要候選地之一。SK海力士上月則在媒體報導Solidigm研議上市前籌資後表示，正考慮提升子公司競爭力的措施。

當時有媒體報導，Solidigm研議在上市前籌資約5兆韓元，約合36億美元。這次傳出遴選承銷團隊，顯示上市討論又往前一步，但公司尚未公布正式計畫，最終是否上市，仍取決於後續決定和市場情況。