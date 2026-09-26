我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普預測美國與古巴可達成協議 強調不需動用軍事

強烈風暴襲美東 逾400航班取消、10萬戶停電

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾（Intel）執行長陳立武在播客節目QuantumJane中表示，量子運算若要具備商業可行性，企業必須鎖定有實際需求的應用領域。他也透露自己投資量子運算公司的經驗，並點名四個值得關注的新興技術。

陳立武最早投資的量子運算公司是IonQ。該公司採用離子阱（trapped ion）技術，以懸浮在真空中的天然原子作為量子位元（qubit），相較於人造量子位元，可讓量子位元維持脆弱量子態更久、執行更複雜運算，還可大幅降低冷卻成本與邏輯閘數量。陳立武因為對這項技術產生興趣，決定以個人資金投資IonQ。

他也投資PsiQuantum。該公司利用傳統微處理器生產線製造矽光子晶片，以光子作為量子位元，透過光纖傳輸資料，運作速度比離子阱更快，且只有光子偵測器需要低溫冷卻。陳立武認為，光子「可精準控制方向與位置，網路連接能力也更好」，且更容易擴充。

軟體方面，陳立武則看好以色列量子軟體工程公司Classiq。該公司透過化學、醫療等領域的應用，已有明確客戶與目標市場。他強調，量子運算「能否擴大規模的關鍵，在於應用」，「若找對應用領域，成功機會很大」。

談到其他新興技術，陳立武表示，在CMOS逼近極限之際，碳化矽與磷化銦值得關注。另外還有微流體冷卻與人造鑽石，前者透過在晶粒上蝕刻微型通道，讓冷卻液更貼近電晶體，可望為資料中心散熱帶來重大突破；人造鑽石則在熱傳導率與耐崩潰能力方面，明顯優於傳統材料，在半導體製造領域漸受重視。

陳立武也談到AI代理，表示AI基礎設施持續擴建，可望帶動CPU需求。他說，自己已記不清自己使用多少AI代理，但會仰賴它們「做所有的功課」，且每天第一件事就是查看的進度。他也說，AI代理讓他進行研究時不再需要那麼多助理。

精華 FAQ

  • 他認為關鍵在於應用場景是否明確，企業必須先鎖定有實際需求的領域，量子運算才可能擴大規模並具備商業可行性；若找對應用，成功機會就很大。

  • 他最早投資IonQ，主因是看好離子阱技術；也投資PsiQuantum，認同其以矽光子與光子作為量子位元的作法，認為這類方案更容易控制、擴充且網路連接性更好。

  • 陳立武提到碳化矽與磷化銦在CMOS逼近極限時值得關注，另外微流體冷卻可改善資料中心散熱，人造鑽石則在熱傳導與耐崩潰能力上優於傳統材料。

英特爾 陳立武 量子運算

上一則

美債殖利率急升 震撼波可能衝擊哪些資產市場？

延伸閱讀

英特爾陳立武：將持續與台積電合作

英特爾陳立武：將持續與台積電合作
CPU供不應求加劇 英特爾：只能滿足客戶50%需求

CPU供不應求加劇 英特爾：只能滿足客戶50%需求
AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了

AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了
陳立武回顧終身成就 「我樂於當個不被看好的人」

陳立武回顧終身成就 「我樂於當個不被看好的人」

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。(路透)

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

2026-09-19 10:59
中國黃金進口上千噸，創歷史新高。（美聯社）

中國黃金進口上千噸 創歷史新高

2026-09-24 14:43

超人氣

更多 >
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰
華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價

華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價
MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍