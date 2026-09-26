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Google趕AI進度 年底推Gemini 4 自研晶片產量明年估倍增

記者蘇嘉維／綜合報導
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Google傳出將提前推出Gemini 4模型，計畫今年底問世。(美聯社)
Google傳出將提前推出Gemini 4模型，計畫今年底問世。(美聯社)

Google傳出將提前推出Gemini 4模型，計畫今年底問世。雲端服務業者（CSP）持續開發模型與服務，推動AI算力需求。

Google去年推出Gemini 3後，近一年都只推出小幅度更新，在AI模型表現被業界認為開始落後OpenAIAnthropic等大廠的跡象，近期Google模型產品人事大變動，應對來自強勁對手的市場壓力。Google DeepMind資深副總裁Koray Kavukcuoglu直接掌管Gemini模型的開發進度，近期大幅壓縮測試期，力拚Gemini 4在年底前問世。

DeepMind對外表示，Gemini 4已進入後訓練階段，最快有望比今年底更早端出最初版本，先讓模型進入實際應用，再針對Gemini 4持續更新。

Google並未對Gemini 4測試效能及表現釋出任何訊息，但近日有訊息指出，Gemini 4 Pro版本陸續對外測試，在AI代理、推論及工作開發表現都優於OpenAI ChatGPT-6、Anthropic Fable 5.1等產品。

Google原先有意今年初先推出Gemini 3.5 Pro，但後來不明原因取消上線，業界推測可能是該版本效能表現不如原先內部預期，相較競品表現較弱，Google可能改為直攻最新版本，以大改版領先對手。

Google Cloud今年以來業績呈現爆發性的成長，成為母公司核心成長引擎，新一代AI模型Gemini 4更可望帶動新的應用需求，推動AI算力需求。Google在今年度資本支出上看1950億至2050億美元，相較2025年的不到1000億美元翻倍成長，且明年資本支出動能還可能衝高。

此外，Google以自有張量處理器（TPU）自建伺服器訂單持續衝高，業界推估，TPU明年投片量可望比今年翻倍成長，2028年在多方產能支援下，產出量將可望倍數衝高。

Google AI基礎建設上，以輝達GPU伺服器、自研TPU伺服器雙軌方式建置，加速自家模型訓練效率。不過最讓外界矚目的莫屬於Google自家開發的TPU伺服器動態。

法人圈推估，Google在TPU晶片投片量上，明年獲得較多的台積電CoWoS新產能，加上英特爾加入，預期投片量可望比今年倍數成長，且2028年投片量仍持續年增，明年TPU伺服器出貨櫃數可望增加，這波成長趨勢可看到2028年。

精華 FAQ

  • 外界認為，Google在模型表現上已感受到來自OpenAI與Anthropic的壓力，因此決定壓縮測試期、加快Gemini 4進度，盼以新版本重回競爭前線。

  • DeepMind表示，Gemini 4已進入後訓練階段，最快可能比年底更早推出初版，先進入實際應用，再依使用情況持續更新與優化。

  • Google今年資本支出上看1950億至2050億美元，TPU明年投片量也可望倍增，搭配輝達GPU與自研晶片雙軌布局，將持續推升AI算力與伺服器出貨。

Google OpenAI Anthropic

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