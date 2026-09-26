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Anthropic再花116億美元搶算力 阿卡邁大單到手、還讓出認股權

編譯劉忠勇／綜合報導
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為取得所需運算能力，Anthropic已接連與Google、SpaceX等業者達...
為取得所需運算能力，Anthropic已接連與Google、SpaceX等業者達成協議。(路透)

Anthropic和阿卡邁科技（Akamai Technologies）簽訂為期七年、價值116億美元的運算服務合約，為旗下AI服務取得更多運算能力。

阿卡邁將提供中央處理器（CPU），並給予Anthropic認股權。Anthropic未來可取得相當於最多770萬股阿卡邁普通股的股份，行使價格以每股普通股111.33美元計算。相當於阿卡邁普通股2%的認股權，將隨這筆合約生效；其餘部分則取決於雙方日後是否擴大合作。

兩家公司今年早已簽訂18億美元的運算服務合約。Anthropic的Claude近幾個月需求大增。為滿足日增的運算需求，Anthropic已陸續與Google、馬斯克旗下的SpaceX等業者簽約，取得晶片運算資源。

阿卡邁大部分營收來自內容傳遞及網路安全服務，近年則積極拓展運算業務。這次與Anthropic簽訂的是該公司歷來最大合約。Akamai估計，單是履行這份合約，資本支出就將達約55億美元，超過2025年全年資本支出的六倍。阿卡邁股價周四盤後一度上漲17%，至129.60美元。

阿卡邁執行長萊頓（Tom Leighton）表示，雲端業務成長很快，相關合約帶來的營收可能在不久後超過其他業務。該公司預估，Anthropic明年將帶進約1.5億至3億美元營收；到了2028年，年營收規模可達約17億美元。

部分華爾街投資人擔心，雲端、硬體和AI業者一面彼此採購、一面相互投資的交易，會使外界更難判斷AI的實際需求。萊頓說，這是阿卡邁首度在雲端客戶合約中提供認股權利；雖是重大決定，但有助於鞏固雙方合作。

萊頓表示，履約所需資本支出大多將用於伺服器、晶片及網路設備，且主要會在明年支出。儘管投資規模大幅增加，他認為回報可觀；阿卡邁也正與大型資料中心業者及企業客戶洽談更多業務。

精華 FAQ

  • 雙方簽訂的是為期7年、總值116億美元的運算服務合約，目的是為Anthropic旗下AI服務取得更多運算能力，屬於阿卡邁歷來最大合約。

  • 阿卡邁將提供CPU運算資源，並讓Anthropic取得認股權，未來最多可買進相當於770萬股普通股，行使價為每股111.33美元，部分權利還取決於後續擴大合作。

  • 阿卡邁估計履行合約將帶來約55億美元資本支出，主要用於伺服器、晶片與網路設備；公司預期Anthropic明年可貢獻1.5億至3億美元營收，2028年可達約17億美元。

Google Anthropic

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