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AI浪潮高檔調節 戴爾高層本月集體「套現」近3,200萬美元

編譯廖玉玲／綜合外電
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戴爾公司（Dell）多位內部人士近來相繼脫售手中的公司持股，總計已進行數千萬美元...
戴爾公司（Dell）多位內部人士近來相繼脫售手中的公司持股，總計已進行數千萬美元的交易。（路透）

戴爾公司（Dell）多位內部人士近來相繼脫售手中的公司持股，包括財務長在內的四名高階主管，總計已進行數千萬美元的交易。

根據提交給美國證管會（SEC）的文件，兩名戴爾的高階主管於9月17日總計出售價值超過1,500萬美元的公司股票；財務長甘迺迪（David Kennedy）拋售了23,896股股票，價值約1,350萬美元，每股價格在584.73至586.08美元之間；而法務長羅斯伯格（Richard Rothberg）則拋售4,000股股票，價值230萬美元，即每股583.36美元。

本月稍早時，人資長薩薇德拉（Jennifer Saavedra）4日時以每股520美元出售25,251股股票，總計1,310萬美元。同日，行銷長圖內爾（Geraldine Tunnell）以每股523.52美元出售了5,436股股票，價值280萬美元。

據道瓊社報導，本月以來，上述這四名戴爾高階主管，總計出售價值約3,170萬美元的公司股票，但這些股份僅占戴爾3.15億多股流通股的不到1%。

在美國市場中，這通常被視為高階主管在公司股價高點時的常態性個人財務調節，未必代表公司內部有什麼狀況，不過這波內部人集體轉讓股票的消息公布後，戴爾股價確實在24日應聲拉回，下跌了2.5%，至每股536.02美元，跌幅比大盤深。

本月以來，戴爾股價已大漲超過17%，漲幅遠遠超越那斯達克100指數的3.5%和標普500指數的0.2%。戴爾都是這兩個指數的成分股。

自1984年成立以來，戴爾從早期的PC組裝與直銷起家，如今已成功轉型為人工智慧（AI）熱潮的顯著受益者，月初公布的最新財報，再次印證了戴爾的強勁成長勢頭，其AI伺服器業務營收較去年同期翻了一倍，積壓訂單（衡量尚未轉化為營收的訂單金額），也從513億美元飆升至950億美元。

精華 FAQ

  • 包括財務長David Kennedy、法務長Richard Rothberg、人資長Jennifer Saavedra與行銷長Geraldine Tunnell等4名高階主管，皆在本月先後減持持股。

  • 根據SEC文件與道瓊社整理，4人本月合計出售約3,170萬美元的戴爾股票；相較於公司3.15億多股流通股，這些持股占比不到1%。

  • 戴爾股價本月已大漲超過17%，但在內部人賣股消息後24日回跌2.5%至536.02美元；同時AI伺服器營收年增一倍，積壓訂單也由513億美元升至950億美元。

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