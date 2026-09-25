Google下周發射衛星測試TPU 搶吃軌道資料中心商機

Google下周將發射衛星，在太空環境中測試TPU。(美聯社)

Alphabet旗下Google 在24日表示，將於下周發射一枚原型衛星，展開「Suncatcher計畫」的首次太空軌道測試。這項研究的目標是探索是否有可能在太空部署大規模AI運算基礎設施。

路透報導，包括SpaceX 和Starcloud在內的企業，都在推動將資料中心部署至低地球軌道的計畫，希望利用幾乎不間斷的陽光，為耗能龐大的AI運算提供電力，同時避開地面電力供應的限制。

Google的這項新任務是與衛星公司Planet Labs合作，預定靠SpaceX即將執行的Transporter-18共乘發射任務升空。任務將評估Google的AI硬體在低地球軌道中，承受發射時的強烈震動、輻射及極端溫度的能力。

在發射後，這枚原型衛星將攜帶Google的TPU（張量處理器）進入低地球軌道，以評估這些AI晶片能否在太空中穩定運作。

一般而言，太空輻射可能干擾或損害電子設備，包括造成被稱為「位元翻轉」的資料錯誤。

Google表示，該公司已在加州大學戴維斯分校的一處設施中，讓TPU執行AI工作負載進行測試，但仍必須進行軌道測試，才能了解這些硬體在真實太空環境中的運作表現。

Google也將評估如何在太空真空環境中為高功耗晶片散熱。由於真空中無法採用傳統的氣流散熱方式，Google計畫結合熱導管與散熱器進行冷卻。

不過，專家表示，考量到高昂的發射成本、工程限制，以及衛星生產方面的瓶頸，這項概念距離具備商業可行性仍有數年時間。

Google表示，這一次首趟Suncatcher任務的目的，是蒐集太空軌道上的數據並找出可能故障因素，而不是展示一座可以實際運作的軌道資料中心。

Google計畫在2027年發射兩枚衛星，測試未來連接運算叢集所需的高頻寬雷射鏈路。