我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6部「不霸總、不甜膩」愛情劇推薦 這部雙向暗戀補齊青春遺憾

綠營「雙總統」輔選誰吸睛？ 大數據曝：賴聲量高 蔡贏好感度

甲骨文新墨州資料中心計畫延誤 將延後支付款項

編譯廖玉玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

彭博資訊報導，知情人士透露，甲骨文（Oracle）已向藍鴞資本（Blue Owl）旗下子公司Stack發出通知，萬一Stack負責的新墨西哥州大型資料中心「木星計畫」延誤，甲骨文將引用「不可抗力」條款，以延後支付款項。

儘管發出不可抗力通知，基本上是為了爭取更多彈性和空間，但各界對AI相關投資太燒錢的疑慮日漸加深，稍有風吹草動，市場便如驚弓之鳥，甲骨文股價24日早盤一度重挫逾4%。

報導指出，甲骨文並非試圖拋棄這個大型資料中心主要租戶的身分，而是希望在「木星計畫」受阻、無法依計畫於2028年上線的情況下，延後相關付款，以避免引發外界對其財務疑慮。

甲骨文發言人告訴彭博，該開發案仍按計畫進行，並強調對當地市場的承諾。

專家表示，不可抗力條款在AI資料中心開發案中，如今已轉變為核心的訴訟與風險分配工具，不再只是制式的條款，並可能對專案建設、客戶、電力、保險及融資文件產生連鎖衝擊。

甲骨文盡力避免在這個開發案上產生額外支出，而且此案已面臨反對聲浪和監管阻礙。

上周，英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，「木星計畫」資料中心相關180億美元聯貸，在次級市場的債權報價已跌至面值的89%，顯示債務風險升高。這座占地567公頃的園區，是甲骨文向OpenAI供應算力、總值3000億美元算力合約的核心。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，甲骨文是為了在新墨西哥州大型資料中心「木星計畫」若延誤時，爭取延後支付款項的彈性，避免專案受阻就立刻承擔額外財務壓力。

  • 「木星計畫」是甲骨文向OpenAI供應算力、總值3000億美元合約的核心園區，若無法按2028年上線，恐牽動公司整體AI布局與外界對財務的觀感。

  • 市場擔心AI相關投資成本過高、債務與融資風險升溫，甲骨文股價24日早盤一度跌逾4%；同時，該案180億美元聯貸債券報價下滑，也反映風險升高。

墨西哥 甲骨文 新墨西哥州

上一則

Meta年度大會 AI結合穿戴裝置 推掌上裝置、3款智慧眼鏡

下一則

OpenAI傳推「龍蝦」OpenClaw 催動算力需求持續增溫

延伸閱讀

甲骨文傳對新墨西哥州數據中心案 發出不可抗力通知

甲骨文傳對新墨西哥州數據中心案 發出不可抗力通知
美股早盤／4大指數齊跌 甲骨文數據中心計畫受挫跌5%

美股早盤／4大指數齊跌 甲骨文數據中心計畫受挫跌5%
甲骨文財報優於預期 上季淨利成長60%、拿下逾300億元AI合約

甲骨文財報優於預期 上季淨利成長60%、拿下逾300億元AI合約
甲骨文創辦人艾里森取消售股計畫 持股價值75億美元

甲骨文創辦人艾里森取消售股計畫 持股價值75億美元

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高

川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高