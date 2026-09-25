我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6部「不霸總、不甜膩」愛情劇推薦 這部雙向暗戀補齊青春遺憾

綠營「雙總統」輔選誰吸睛？ 大數據曝：賴聲量高 蔡贏好感度

OpenAI傳推「龍蝦」OpenClaw 催動算力需求持續增溫

記者蘇嘉維／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

OpenAI傳出將推出以OpenClaw（俗稱龍蝦）為基礎打造的AI代理工具，內部代號暫訂為「Codex Bot」，後續將成為進攻AI代理市場的新利器，最快有望在一周內亮相。法人看好，OpenAI端出新AI代理產品，將催動算力需求持續增溫，鴻海、廣達、緯創等協力廠接單動能同步看俏。

OpenAI為追趕這波AI代理新商機，傳出可望推出全新AI代理工具。外電報導，知名部落客從ChatGPT安卓客戶端的兩個版本發現「aeonId」、「accountUserId」等兩個文字同步出現，同時還有「memberAeonIds」，與先前Grok推出的AI代理服務出現的文字高度相同。

不僅如此，OpenAI在客戶端的被找出的文字還顯示aeon式行為，代表AI模型對話並無須等待用戶新一輪的指令輸入，將可連續執行多步驟任務。外電指出，OpenAI已開始規劃以OpenClaw為基礎打造的AI代理工具，內部代號暫訂為「Codex Bot」。

業界指出，OpenAI先前已延攬OpenClaw創辦人Peter Steinberger加入，由於OpenClaw當時具備免費開源，因而大量被用戶以封閉式運算裝置作為個人AI代理工具使用，甚至還掀起一波筆電採購熱潮。

隨著Peter Steinberger加入OpenAI，外界高度期待，OpenAI將可望推出類似的養龍蝦工具，大幅強化ChatGPT在AI代理相關功能。

OpenAI最新開發者大會「DevDay」將於美西時間9月29日在舊金山登場，外界預期，OpenAI有機會在這次大會召開前推出該款新產品，有望引發新一波AI算力熱潮。

法人表示，OpenAI當前對AI基建投資力道相當強勁，目前採購AI伺服器訂單除了委託伺服器品牌廠外，還同時直接與代工廠展開合作，在AI伺服器產能供給緊缺下，傳出釋出給代工廠的訂單能見度放眼到2028年，甚至有持續延伸的趨勢，代工廠不斷投入資本支出擴產。

近期鴻海、廣達、緯創等代工大廠都加大力道在美國、東南亞及台灣等地新增研發及量產規模。

精華 FAQ

  • 外電指出，OpenAI正規劃推出以OpenClaw為基礎打造的AI代理工具，內部代號暫訂為Codex Bot，並可能在1周內或DevDay前後亮相。

  • 報導稱它具有aeon式行為，可在不等待使用者新指令的情況下，連續執行多步驟任務，強化ChatGPT的AI代理能力，提升實用性與市場吸引力。

  • 法人認為，OpenAI擴大AI代理與基建投資，將持續推升算力與伺服器需求，鴻海、廣達、緯創等代工廠可望受惠，接單與擴產動能同步增強。

安卓 鴻海 ChatGPT

上一則

甲骨文新墨州資料中心計畫延誤 將延後支付款項

延伸閱讀

Muse遭爆神似OpenClaw Meta高層坦言：不是巧合

Muse遭爆神似OpenClaw Meta高層坦言：不是巧合
Meta迎「養龍蝦」時刻 AI助理Muse人氣旺

Meta迎「養龍蝦」時刻 AI助理Muse人氣旺
認同大咖稱發展過快？微軟畫紅線立下自家「AI憲法」

認同大咖稱發展過快？微軟畫紅線立下自家「AI憲法」
AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了

AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高

川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高