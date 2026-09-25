OpenAI傳推「龍蝦」OpenClaw 催動算力需求持續增溫

OpenAI傳出將推出以OpenClaw（俗稱龍蝦）為基礎打造的AI代理工具，內部代號暫訂為「Codex Bot」，後續將成為進攻AI代理市場的新利器，最快有望在一周內亮相。法人看好，OpenAI端出新AI代理產品，將催動算力需求持續增溫，鴻海 、廣達、緯創等協力廠接單動能同步看俏。

OpenAI為追趕這波AI代理新商機，傳出可望推出全新AI代理工具。外電報導，知名部落客從ChatGPT安卓 客戶端的兩個版本發現「aeonId」、「accountUserId」等兩個文字同步出現，同時還有「memberAeonIds」，與先前Grok推出的AI代理服務出現的文字高度相同。

不僅如此，OpenAI在客戶端的被找出的文字還顯示aeon式行為，代表AI模型對話並無須等待用戶新一輪的指令輸入，將可連續執行多步驟任務。外電指出，OpenAI已開始規劃以OpenClaw為基礎打造的AI代理工具，內部代號暫訂為「Codex Bot」。

業界指出，OpenAI先前已延攬OpenClaw創辦人Peter Steinberger加入，由於OpenClaw當時具備免費開源，因而大量被用戶以封閉式運算裝置作為個人AI代理工具使用，甚至還掀起一波筆電採購熱潮。

隨著Peter Steinberger加入OpenAI，外界高度期待，OpenAI將可望推出類似的養龍蝦工具，大幅強化ChatGPT在AI代理相關功能。

OpenAI最新開發者大會「DevDay」將於美西時間9月29日在舊金山登場，外界預期，OpenAI有機會在這次大會召開前推出該款新產品，有望引發新一波AI算力熱潮。

法人表示，OpenAI當前對AI基建投資力道相當強勁，目前採購AI伺服器訂單除了委託伺服器品牌廠外，還同時直接與代工廠展開合作，在AI伺服器產能供給緊缺下，傳出釋出給代工廠的訂單能見度放眼到2028年，甚至有持續延伸的趨勢，代工廠不斷投入資本支出擴產。

近期鴻海、廣達、緯創等代工大廠都加大力道在美國、東南亞及台灣等地新增研發及量產規模。