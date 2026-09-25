我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6部「不霸總、不甜膩」愛情劇推薦 這部雙向暗戀補齊青春遺憾

綠營「雙總統」輔選誰吸睛？ 大數據曝：賴聲量高 蔡贏好感度

Meta年度大會 AI結合穿戴裝置 推掌上裝置、3款智慧眼鏡

編譯劉忠勇、記者劉芳妙／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta投入AI眼鏡市場，預告年底前將在Ray-Ban、Oakley與Meta ...
Meta投入AI眼鏡市場，預告年底前將在Ray-Ban、Oakley與Meta Glasses 3大系列中合計提供超過100種眼鏡選擇。（圖／Meta提供）

Meta年度「Connect大會」美西時間23日登場，新品齊發，AI／VR眼鏡站C位，整合當紅的AI代理Muse功能，讓AI代理走入穿戴裝置。Meta搶先OpenAI推出AI裝置，在後智慧手機時代拔得頭籌，外界看好，有望再掀新一波AI／VR熱潮。

Meta此次一口氣發表一款掌上裝置與三款智慧眼鏡，執行長查克柏格強調：「我們相信Muse會幫你賺錢。」Muse是Meta在9月8日推出的個人AI代理，Meta計畫先免費大量使用，未來從代理執行的購物與服務交易中抽取手續費。

Meta發表的三款智慧眼鏡，包括Meta VR眼鏡，把處理器和電池移出鏡框，大幅減輕重量，本身重約100公克，約為蘋果Vision Pro的六分之一；售價1299美元，僅蘋果Vision Pro售價3699美元的三分之一。Meta VR眼鏡的處理器、散熱風扇、電池等零件放在可夾於口袋、也可擺在桌上的外接裝置。

Meta VR眼鏡使用者能用來觀看沉浸式影片、瀏覽網頁、玩遊戲、視訊開會，也能執行辦公軟體，或當作Mac與PC的外接螢幕。新眼鏡也能以AI和全像技術，建立接近本人外貌的虛擬形象供視訊使用；使用者還可在桌面投射出的虛擬鍵盤和觸控板上操作。

Meta也發表首款不配備攝影機的「雷朋Meta Audio」，得以回應智慧眼鏡引發的隱私疑慮，起售價349美元，預定10月3日出貨，單次充電最長可使用12小時，並加入Muse AI助理和助聽功能。

還有第三代雷朋Meta眼鏡，續航力則從前代的八小時延長至九小時，鏡框也比前代纖細，新款增設可自行設定功能的「操作按鈕」，例如一按便啟動Muse語音助理。起售價449美元，高於目前第二代的379美元。Meta指出，漲價主因是通膨和零件短缺，記憶體供應吃緊的影響較小。

Meta也計畫首次在美國以外市場販售配備顯示功能的眼鏡，開放線上銷售。6月推出、價格較低的Meta自有品牌眼鏡，將增添新款式和顏色，並推出249美元的新版本，低於先前的299美元。這系列產品也將進入新加坡、南韓等市場。

Meta透過讓AI眼鏡成為AI代理重要硬體裝置，預料將帶動相關概念股接棒成為市場焦點，業界預期，隨Meta新品齊發，有望掀起新一波智慧眼鏡熱潮。

精華 FAQ

  • Meta把Muse個人AI代理整合進穿戴裝置，並以智慧眼鏡作為主要入口，讓AI從手機延伸到日常視訊、辦公與交易場景。

  • 這款眼鏡將處理器、風扇與電池外接，重量約100公克，售價1299美元，可用來看沉浸式影片、玩遊戲、開會，還能當作電腦外接螢幕。

  • Meta推出不含攝影機的雷朋Meta Audio回應隱私疑慮，並提升續航與加入助聽功能；同時也把顯示型眼鏡與平價款推向美國以外市場。

Meta 智慧眼鏡 OpenAI

上一則

IIF示警：全球債務達365兆美元創新高 中國增加最多

下一則

甲骨文新墨州資料中心計畫延誤 將延後支付款項

延伸閱讀

Meta新品整理包：AI助理走出手機 智慧眼鏡與VR眼鏡同步更新

Meta新品整理包：AI助理走出手機 智慧眼鏡與VR眼鏡同步更新
Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果

Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果
Meta發表新一代智慧眼鏡 推無攝影機加Muse助理款式

Meta發表新一代智慧眼鏡 推無攝影機加Muse助理款式
Connect大會 穿戴新品亮相 智慧眼鏡站C位

Connect大會 穿戴新品亮相 智慧眼鏡站C位

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高

川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高