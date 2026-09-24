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「完美風暴」來襲 美國公債殖利率飆上近20年來最高

編譯湯淑君／綜合外電
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美國公債市場近幾周來一直承受賣壓，但一場「完美風暴」23日突然來襲，基準的美國1...
美國公債市場近幾周來一直承受賣壓，但一場「完美風暴」23日突然來襲，基準的美國10年期公債殖利率飆升14.7個基點並衝破5.1%，躍上2007年7月來最高。（路透）

美國公債市場近幾周來一直承受賣壓，但大致未脫序。突然間，一場「完美風暴」23日形成並重創債市，基準的美國10年期公債殖利率飆升14.7個基點並衝破5.1%，躍上2007年7月來最高水準。

導火線是23日發布的標普全球採購經理人指數（PMI），遠超出預期。這項對服務業與製造業公司所做的企業景氣調查通常乏人注意，但最新數據呈現疫後榮景以來最佳表現：企業景氣擴張是五年多來最快，就業成長則是逾四年來最快。這顯示經濟韌性出奇強，且經濟中的通膨壓力揮之不去，強化聯準會（Fed）升息展望。

再加上當天伊朗總統裴澤斯基安在聯合國發表強硬談話、Fed理事巴爾的「鷹派」發言，以及美國公債標售表現疲弱，集結成一股「完美風暴」，導致10年期美債價格重挫、走勢與價格呈反向關係的殖利率則飆破近期高點，終場以5.113%報收，寫下2025年4月美國總統川普宣布「解放日」關稅以來最大單日升幅紀錄。

繼Fed上周啟動三年來首次升息之後，市場已預料會進一步升息。巴爾的發言更強化這種預期，他在芝加哥演講時說：「通膨已超越我們的2%目標，顯然無法及時滑向目標。」巴爾警告，阻撓Fed達成通膨目標的風險已升高。

同日下午，美國聯邦政府標售最新一批700億美元的5年期公債，需求疲弱，得標利率是2006年來最高且遠超出交易員預期。在價格大跌之際，投資人購買意願低落，標售結果欠佳又進一步加深市場疑慮，把殖利率推得更高了。

油價猛升也加劇債市賣壓。交易員原指望聯合國大會提供美伊衝突降溫的外交途徑，不料兩國總統發言都十分強硬，布蘭特原油期貨23日盤中最高漲上每桶103美元價位。裴澤斯基安揚言，制裁一天不解除，伊朗就不會全面開放荷莫茲海峽。

Markets Live總體經濟策略師法根說：「成長強勁，通膨黏著，能源干預相關問題，以及Fed轉鷹，形成一股幾近完美的風暴，導致美債殖利率走高。」

SEI投資公司固定收益主管辛科指出，更強的經濟數據、公債發行量增加，以及通膨頑強不屈，這三股力量合力把各天期美債殖利率拱上近20年來最高峰。

美國公債殖利率已攀升數月之久，對經濟各層面造成漣漪效應，波及從抵押房貸到信用卡等各項利率，也降低私募股權公司舉債收購的意願。

精華 FAQ

  • 主因是標普PMI遠優於預期，顯示經濟與就業強勁，市場擔心通膨更黏著，再加上Fed理事巴爾偏鷹發言、5年期公債標售需求疲弱，三者合力推升殖利率。

  • 文章指出，強勁的經濟數據、Fed轉鷹預期、伊朗與美國在聯合國的強硬表態、油價盤中急漲，以及公債標售表現不佳，交織成一場重創債市的完美風暴。

  • 殖利率上升會帶動房貸、信用卡等利率跟著走高，也提高企業與私募股權舉債成本，進一步壓抑融資與收購活動，對整體金融環境形成緊縮效果。

殖利率 聯準會

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