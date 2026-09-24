蘋果合作沒帶旺ChatGPT OpenAI自曝成效遠遜預期 Siri轉投Google

OpenAI則期待藉和蘋果合作接觸更多用戶，但OpenAI在法院文件中表示，這項2024年達成的合作成效「遠不如預期」。（美聯社）

蘋果原盼借助ChatGPT 補強iPhone的AI功能，OpenAI 則期待藉蘋果接觸更多用戶，但OpenAI在法院文件中表示，這項2024年達成的合作成效「遠不如預期」。兩家公司關係後來惡化，蘋果今年改和Google 合作，為重新打造的Siri提供AI模型。

英國金融時報引述OpenAI在周三提交的文件報導，當初預期和蘋果合作能提高ChatGPT知名度，並帶來更多付費訂戶。然而，整合功能推出一個月後，使用情況卻顯得冷清，OpenAI因此調低每周活躍用戶預測。到了2025年夏天，成效不如預期已相當明顯。

文件指出，iPhone的ChatGPT功能並未預設開啟，使用者須經過多個步驟才能啟用，這是使用率偏低的原因之一。OpenAI高層也擔心，蘋果會加快尋找其他AI合作夥伴，使OpenAI失去率先接觸蘋果全球用戶的機會。

雙方關係隨後轉趨緊張。蘋果今年7月控告OpenAI大規模竊取商業機密；蘋果上周也和先前質疑這項合作涉及壟斷的馬斯克旗下xAI達成和解。OpenAI則要求查看和解條件，並主張並未因和蘋果合作取得不公平的競爭優勢，因為Google、Anthropic、Meta和Grok等對手同時吸引更多用戶，ChatGPT市占率反而下滑。

ChatGPT目前仍整合在iPhone軟體中，供Siri轉介問題或協助寫作。不過，蘋果上周推出由Google技術支援的新版「Siri AI」，目前僅支援英文，仍標示為測試版。新版Siri在歐盟尚無推出日期，蘋果將延宕歸因於當地競爭法規。