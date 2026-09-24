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投資年占GDP 3.6% AI資料中心建設潮勢成美經濟史最大押注

編譯劉忠勇／即時報導
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美國商務部數據顯示，今年前七個月，民間資料中心營建支出達370億美元，較去年同期...
美國商務部數據顯示，今年前七個月，民間資料中心營建支出達370億美元，較去年同期增加約90億美元。（路透）

美國AI資料中心投資熱潮占國內生產毛額（GDP）的比率將超越鐵公路建設、電氣化和網際網路建設，成為史上最大押注，影響所及，牽動經濟、就業與物價。

華爾街日報引述布魯金斯學會發布的估計指出，2025年至2032年，美國資料中心及相關AI基礎設施投資可能高達10.3兆美元，規模超過歷來運河、鐵路和電網建設支出的總和，平均每年相當於GDP的3.6%，比率上也是美國史上最大規模的單一產業建設潮。不過，投資規模難以預測，最終支出可能遠低於估計。

資料中心建設熱潮支撐了營建業。美國商務部數據顯示，今年前七個月，民間資料中心營建支出達370億美元，較去年同期增加約90億美元；其他民間營建支出則減少約460億美元。但資料中心也爭奪勞工、土地和電力，使其他業者成本上升，甚至排擠設廠計畫。

LinkedIn估計，2023年以來AI帶動美國新增逾75萬個職缺，相關職缺薪資中位數約18萬美元，遠高於整體職缺的8萬美元。AI推升的股價也增加家庭財富，帶動消費。

風險同樣升高。Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟和甲骨文至2029年的四年資本支出，據估合計達4.2兆美元，愈來愈多仰賴舉債。若AI收入不足以償債，衝擊可能擴及金融體系。資料中心需求也推高記憶體、電力及相關人力成本，增添通膨與長期利率壓力。

精華 FAQ

  • 因為布魯金斯學會估計，2025年至2032年相關投資可能達10.3兆美元，平均每年約占美國GDP的3.6%，不論總額或占比都超越鐵公路、電網與網路建設潮。

  • 它支撐美國營建業，帶動資料中心相關工作與高薪職缺，LinkedIn估計自2023年以來新增逾75萬個AI職缺；AI股價上漲也增加家庭財富，進一步刺激消費。

  • 風險包括資料中心爭奪勞工、土地與電力，推高記憶體與能源成本，並使其他產業投資受排擠；同時大型科技公司資本支出龐大且愈來愈依賴舉債，若AI收入不足，可能衝擊金融體系並加劇通膨與利率壓力。

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