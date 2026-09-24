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新創公司Starcloud 將上太空挖礦

記者黃晶琳蘇嘉維／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Starcloud宣布將在第二顆衛星部署比特幣挖礦ASIC
  • 重點二：這將使其有望成為首家在太空進行比特幣挖礦的公司。
  • 重點三：太空挖礦面臨散熱、維修困難，成本仍是關鍵挑戰。

Nvidia輝達(另稱英偉達)力挺的新創公司Starcloud宣布，將在今年稍晚發射的第二顆衛星上部署比特幣挖礦ASIC，可望成為全球首家在太空進行比特幣挖礦的公司。

近年太空經濟討論熱烈，發展更是快速，從衛星通訊、太空旅遊、太空太陽能、太空國防、太空AIDC，現在還有太空挖礦，未來更邁向SpaceX創辦人馬斯克夢想中的「太空殖民」邁進。

Starcloud預告，今年稍晚發射的第二顆衛星Starcloud-2，除了將搭載GPU叢集，還會加入專門使用於比特幣挖礦上的ASIC。Starcloud執行長Philip Johnston表示，挖礦設備將隨Starcloud-2升空，成為該公司首個商業任務的一部分，在太空中使用較便宜的ASIC來挖礦，可望成為太空運算的一種具吸引力的用途。

儘管太空運算商機想像空間愈來愈大，但業界認為，目前最大困難在於散熱及維修等兩大問題，其中，散熱在太空的真空環境中是一大考驗，由於缺乏空氣對流，即便在太空的寒冷環境中，運算產生的廢熱仍不易散去，當前產業界已經提出液冷解決方案，將廢熱導向大型金屬板，再以紅外線模式向太空中釋放，但仍有散熱效率不足，以及發射向太空時的抗震問題。

此外，太空挖礦與太空AI運算類型相同，需搭載小型AI伺服器，然而AI伺服器一旦在太空中遇到任何硬體損傷，或無法遠端遙控問題，恐面臨報廢，因完全不可能維修，僅能靠發射成本下降，來減輕發射後遇到報廢的高昂成本。

精華 FAQ

  • Starcloud宣布，將在今年稍晚發射的第二顆衛星Starcloud-2上部署比特幣挖礦ASIC，並與GPU叢集一同升空，作為公司首個商業任務的一部分。

  • 因為若計畫順利，Starcloud可望成為全球首家在太空進行比特幣挖礦的公司，代表太空經濟正從通訊與AI運算，進一步延伸到加密貨幣挖礦。

  • 業界認為最大難題在散熱與維修。太空真空中缺乏對流，廢熱難以排出；設備若在太空損壞又幾乎無法維修，只能靠降低發射成本來分攤風險。

SpaceX NVIDIA 比特幣

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