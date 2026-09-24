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OpenAI、Anthropic 兩大模型推低價版

編譯劉忠勇季晶晶／綜合報導
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OpenAIAnthropic選在同一天推出價格較低的新模型，凸顯出面對安全壓力以及開源模型的低價攻勢，AI市場的競爭已從過去全力競逐最強模型，擴大至價格和效能。

OpenAI 22日推出成本較低的ChatGPT-6 Sol和Luna，價格比ChatGPT-5.6系列的前代模型低50%，同時提供部分旗艦模型Astra的能力。GPT-6 Sol的價格為每百萬個輸入詞元2美元、每百萬個輸出詞元10美元，比GPT-5.6 Sol的促銷價減半；GPT-6 Luna為每百萬個輸入詞元收費0.10美元、每百萬個輸出詞元收費0.50美元。

OpenAI表示，Astra仍將是其處理高難度專案時能力最強的模型；GPT-6 Sol和Luna則是為專業工作、程式設計、自動化以及電腦操作等任務設計的低成本選項，「快取和推理的改進，讓我們能以更低的成本提供這些模型，而我們也直接將這些節省下來的成本回饋給使用者和客戶。」

同日，Anthropic推出Claude Opus 5.5，牌價降了20%，在典型工作負載下，實際成本降幅更可達40%，也是新一代低成本模型系列的首款產品。

OpenAI Anthropic

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