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馬斯克擴大AI布局 推出最強設計模型 強化安全防護功能

記者蘇嘉維／綜合報導
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全球首富馬斯克全力衝刺機器人業務之際，同步擴大AI布局。馬斯克掌舵的SpaceXAI宣布，推出旗下最強程式設計與知識工作模型Grok 4.7，強化外界高度關注的AI安全防護功能。

SpaceXAI創辦人馬斯克指出，Grok 4.7同步具備智慧、運算速度及低成本，有機會引爆大量運用，推動算力商機大爆發。法人看好，SpaceXAI端出超強AI模型，後續將更積極打造算力，台灣鴻海、緯創等相關協力廠都將受惠。

根據測試，Grok 4.7應用在程式設計、學術研發等相關工作的運算速度比前一代模型4.6快兩倍，且應用在複雜任務處理，以及工作驗證、長文上下文編寫能力表現都更快，API基礎價格不變，大約為每百萬個輸入Token（詞元）收費2美元、輸出Token約為6美元，等同於效能加強、沒有漲價。

Grok 4.7在官方釋出的七項基礎測試標準表現均超過前一代Grok 4.6，在程式設計表現最為強勁。SpaceXAI公布各項AI模型測試指標，複雜任務功能的Terminal-Bench 4.0測試表現成績拿下38％，高於Grok 4.6的20.3％；專業知識工作測試AA Briefcase v1.1得分1657，高於Grok 4.6的1546。

精華 FAQ

  • Grok 4.7主打程式設計與知識工作場景，強調智慧、運算速度與低成本並進，同時加強AI安全防護功能，目標是擴大實際應用與商業化效益。

  • 根據測試，Grok 4.7在程式設計、複雜任務處理、工作驗證與長文上下文編寫都更快，程式設計運算速度比4.6快2倍，多項基礎測試也全面優於前代。

  • 法人認為，SpaceXAI若持續擴大AI模型與算力建設，將帶動相關供應鏈商機，台灣的鴻海、緯創等協力廠有望受惠於後續算力與伺服器需求成長。

馬斯克

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