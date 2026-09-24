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高通新手機晶片 以台積2奈米打造 強打代理式AI功能

特派記者鐘惠玲／美國夏威夷22日電
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高通總裁暨執行長艾蒙。（記者鐘惠玲╱攝影）
高通總裁暨執行長艾蒙。（記者鐘惠玲╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高通發表2款旗艦手機晶片，採台積電2奈米製程打造。
  • 重點二：新晶片主打代理式AI助手，強調理解情境與自動操作。
  • 重點三：第四代Oryon CPU與GPU、NPU全面升級，將先搭載多品牌手機。

晶片大廠高通22日在美國舉辦驍龍高峰論壇，宣布推出驍龍8 Elite Extreme Gen 6與驍龍8 Elite Gen 6等兩款旗艦級手機晶片，均以台積電2奈米製程打造，強打代理式AI助手功能。

由於日前聯發科才剛發表兩款新旗艦手機晶片，外界預期，手機晶片雙雄新年度大戰再度開火。

高通驍龍新系列旗艦級手機晶片規劃率先搭載於小米、vivo、OPPO、榮耀、iQOO、Motorola、一加、紅米、紅魔等手機品牌。

高通表示，如今旗艦智慧型手機市場的面貌與過去截然不同，過去是單一的旗艦產品，現在已演變成高階體驗的多元產品組合，消費者也有不同期待，因此高通也做出轉變，推出兩款旗艦級晶片。

值得注意的是，高通驍龍8 Elite Extreme Gen 6所配置的第四代Oryon CPU，是全球首款最高可達到5GHz頻率的行動CPU，性能可提升13%。同時，所配置的Adreno GPU性能提升達44%，能效也提高40%，而配置的Hexagon NPU速度則提升35%，每瓦效能提升33%。

驍龍8 Elite Gen 6同樣配置Oryon CPU，性能約提升10%，能效則提升37%，在GPU方面性能提升35%，能效也提高40%，而NPU性能則提升14%，所配置的AI引擎每瓦效能提升20%。

高通強調，驍龍8 Elite Extreme Gen 6是為下一代的代理式AI時代所打造，會是真正個性化的AI助手，它能理解上下文、學習用戶習慣，利用CPU、GPU與NPU，實現無需提示的自動操作，並提高資料安全性。且該公司的AI語音氣泡技術能從背景噪音中精準辨識人聲以進行優先處理，並有效過濾噪音，透過AI音訊分離技術提供即時混音與編輯功能。

精華 FAQ

  • 高通在驍龍高峰論壇推出驍龍8 Elite Extreme Gen 6與驍龍8 Elite Gen 6兩款旗艦手機晶片，兩者都採台積電2奈米製程，並鎖定高階智慧手機市場。

  • 核心賣點是代理式AI助手功能，能理解上下文、學習使用者習慣，並結合CPU、GPU與NPU進行自動操作，同時強化資料安全與即時音訊處理能力。

  • Extreme版最高可達5GHz，CPU、GPU與NPU都有明顯提升；標準版也同步升級。首波預計搭載於小米、vivo、OPPO、榮耀、iQOO、Motorola、一加等品牌手機。

高通 台積電

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