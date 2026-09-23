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美債遭遇18個月最猛賣壓 5年期殖利率19年來首破5%

編譯劉忠勇／即時報導
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美國財政部22日標售的700億美元5年期公債需求不振，使賣壓加劇。決標殖利率達5...
美國財政部22日標售的700億美元5年期公債需求不振，使賣壓加劇。決標殖利率達5.033%，比標售前市場預期高出逾0.03個百分點，為2006年以來最高。（路透）

美國經濟比預期強勁、國際油價反彈，加上公債標售需求疲弱，美債周三遭遇近18個月來最猛烈賣壓。5年期公債殖利率突破5%，為2007年以來首見；10年期殖利率創2007年以來最高。市場擔心，經濟和通膨遲遲未降溫，聯準會（Fed）恐須繼續升息。

美債賣壓從油價上漲開始。伊朗總統表示，只要制裁仍在，就不會全面開放荷莫茲海峽，布蘭特原油盤中重返每桶103美元以上，增添通膨疑慮。隨後公布的美國9月綜合採購經理人指數（PMI）初值顯示，製造業和服務業景氣擴張速度創下逾五年新高，就業成長也是四年多來最快，推動各年期公債殖利率攀升。

Fed上周才進行三年來首次升息。理事巴爾周三表示，通膨仍高於2%目標，可能需要進一步升息。利率交換市場如今已充分反映未來一年再升息三次、每次1碼的預期，並開始防範第四次升息的可能。

下午標售的700億美元5年期公債需求不振，使賣壓加劇。決標殖利率達5.033%，比標售前市場預期高出逾0.03個百分點，為2006年以來最高；承銷商承接比重也偏高，顯示其他買家興趣不足。5年期公債殖利率單日最多上升0.2個百分點，升破5%。

10年期公債殖利率盤中升至約5.13%，收在5.113%，單日升幅為2025年4月川普宣布「解放日」關稅以來最大；30年期殖利率升至約5.4%。殖利率上升代表債券價格下跌，也將推高房貸、企業發債等借款成本。美國財政部宣布周四將買回最多60億美元的20年至30年期公債，仍未能止住跌勢。

美債大跌也拖累股市，標普500指數下跌0.8%，那斯達克綜合指數跌1.1%，道瓊工業指數跌0.7%。投資人眼前的難題是：公債殖利率雖已升高，經濟卻仍強勁；若通膨因此持續，Fed可能還得把利率推得更高。

精華 FAQ

  • 主要來自美國經濟與PMI數據強勁、國際油價回升推升通膨疑慮，以及5年期公債標售需求不佳，三者疊加使殖利率快速上揚、債券價格下跌。

  • 5年期殖利率首度突破5%，為2007年以來首見；10年期殖利率也升到2007年以來高點，顯示市場正重新定價利率更久維持高檔的風險。

  • 市場已充分反映未來一年再升息3次、每次1碼，甚至開始防範第4次升息；同時美債走弱也拖累美股，標普500、那斯達克與道瓊同步下跌。

殖利率 油價 通膨

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