Muse迅速竄紅…AI代理紅遍矽谷 分析師：業者賺錢還是靠這兩招
Meta推出的新AI代理Muse迅速竄紅，讓這新一代的AI軟體再度成為焦點。高盛表示，AI代理正經歷根本性轉變，但分析師說，如今更棘手的問題是，業者該如何利用這項技術賺錢。
高盛研究部門分析師謝里登（Eric Sheridan）表示，「我們正處於典範轉移的起點，人們和AI代理的互動關係，正從對話式轉向更以行動為導向的模式」。
AI代理旨在代表用戶上網購物、預訂旅遊行程及完成各項任務。
謝里登指出，對開發AI代理的企業而言，下一步是找出如何將這些能力轉化為可持續的商業模式。
他說，答案可能是「透過廣告和訂閱制實現營利」，AI代理可能同時提供付費、無廣告的訂閱服務，以及由廣告支持的免費版本，這也是市場早已熟悉的模式。而AI與機器學習可協助自動化廣告製作、投放及成效衡量，進而提高數位廣告的效率。
謝里登還指出，這項轉變反映AI正從基礎建設層邁向平台層，「我們認為，面向消費者、以行動為導向的代理式AI商務興起，標誌著平台層開始成形」。
因為Muse迅速竄紅，顯示AI代理不再只是概念展示，而是開始進入消費者可直接使用的階段，也讓市場重新聚焦這類新一代AI軟體的應用潛力。 分析師指出，AI代理的互動方式正從單純對話，轉向更以行動為導向的模式，也就是能替使用者實際完成購物、訂票與各項任務。 謝里登認為，最可能的變現方式是廣告與訂閱制，包含付費無廣告版本和廣告支持的免費版本；同時AI也可提升廣告製作、投放與成效衡量效率。
精華 FAQ
因為Muse迅速竄紅，顯示AI代理不再只是概念展示，而是開始進入消費者可直接使用的階段，也讓市場重新聚焦這類新一代AI軟體的應用潛力。
分析師指出，AI代理的互動方式正從單純對話，轉向更以行動為導向的模式，也就是能替使用者實際完成購物、訂票與各項任務。
謝里登認為，最可能的變現方式是廣告與訂閱制，包含付費無廣告版本和廣告支持的免費版本；同時AI也可提升廣告製作、投放與成效衡量效率。
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