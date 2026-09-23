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富豪最憂心的也是通膨 花旗調查：家族辦公室加碼股票、熱議黃金

編譯劉忠勇／綜合外電
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花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）。（路透）
花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）。（路透）

連富裕家族也擔心通膨。花旗集團調查顯示，物價上漲取代貿易戰和關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題，其次是利率變動和全球金融體系是否穩定。

花旗集團年度全球家族辦公室報告顯示，物價上漲，連最富裕的投資人也有感。這項調查於6月和7月進行，涵蓋40多個國家的350個家族辦公室。

花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）受訪時說：「這些人和家族事業有成，外界或許會想，他們有這麼多錢，為什麼還在意物價？但他們之所以成功，正是因為既注意收入，也留意成本。生活開銷哪方面變貴了，他們很清楚。」

家族辦公室其次擔心利率變動和全球金融體系是否穩定，顯示物價上漲、戰事等壓力，使他們愈來愈憂心經濟能否承受衝擊。彭博經濟研究數據顯示，全球四大經濟體有三個通膨率超過3%，使利率居高不下，經濟成長也放緩。

儘管如此，逾九成受訪家族辦公室表示，今年投資組合仍有獲利；近半數在上半年增加上市股票部位。花旗財富整合客戶方案和全球家族辦公室主管諾德伯格（Dawn Nordberg）說：「我們看到家族略為加碼上市股票，因為若要兼顧成長、穩定和調整投資的彈性，美國企業股票很難被取代。」

上市股票也是受訪者未來增加投資的首選。席格認為，這反映近來股市表現強勁，也顯示投資人對私募市場的資產估值存疑，尤其是可能受到管制或其他難以掌控因素影響的資產。

通膨疑慮也使黃金更受青睞。席格說，如今他幾乎每次和客戶談投資，都會談到黃金，兩年前卻不是如此。他說：「過去會討論不同貨幣匯價的富裕家族，如今發現許多已開發國家都面臨財政困境和通膨升高；現在最受青睞的貨幣，或許是黃金。」

因應富裕客戶對黃金日增的興趣，花旗正擴充金庫服務，最近也加入少數在倫敦黃金市場提供保管和結算服務的銀行之列。

精華 FAQ

  • 調查顯示，物價上漲也就是通膨，已取代貿易戰與關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題；其次才是利率變動與全球金融體系是否穩定。

  • 雖然面對通膨壓力，逾9成受訪家族辦公室表示今年投資組合仍有獲利，近半數更在上半年增加上市股票部位，並看好美國企業股票的成長與彈性。

  • 因為通膨、財政壓力與地緣風險升高，家族辦公室開始把黃金視為更受青睞的資產，花旗也因此擴充金庫服務，並加入倫敦黃金市場保管與結算行列。

利率 通膨

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