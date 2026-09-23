我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

美柴油價創高短缺到明年 共和黨議員促川普尋求緩解

編譯季晶晶／綜合報導

全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。而川普政府期中選舉大考在即，柴油價格創新高導致民怨沸騰，川普支持率降至新低，共和黨國會議員頻促川普尋求緩解之道，包括呼籲禁止柴油出口，儘管白宮目前並不考慮。

伊朗和烏克蘭兩場戰事，同時擠壓能源供應，推高歐洲和美國的柴油價格，歐洲柴油期貨價上周已創歷史新高，從年初至今已翻揚一倍，美國的柴油價格則是到22日仍在改寫紀錄。

美國媒體報導，為壓低油價，川普政府提議出資50億美元，並爭取沙烏地阿拉伯、阿聯等八個中東夥伴合力再出50億美元，打算成立總額100億美元的基金。這筆錢將用於修復遭戰火破壞的波灣能源設施，同時開闢不依賴荷莫茲海峽的油氣運輸路線。

但中東官員擔心，在尚未與伊朗達成和平協議前重建，新設施可能再次遭到攻擊。現在談重建恐為時過早。

荷莫茲海峽的運輸問題影響原油價格，煉油設施受損則影響柴油供應。原油進煉油廠加工，才能變成包括柴油在內的成品油。

另據知情人士透露，俄羅斯可能會把針對大部分柴油出口的禁令，延長至9月底之後，甚至可能再延長一個月，因烏克蘭繼續襲擊俄羅斯煉油廠。俄羅斯7月實施這項禁令，當時烏克蘭接連襲擊俄羅斯煉油廠，導致該國石油加工量降至多年低點。出口限制最初預計僅持續數周，但隨著襲擊持續，禁令延長至8月底，之後又延長至9月底。

川普上周末與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，要求烏軍停止攻擊俄國煉油廠，希望俄國柴油能進入全球市場，緩解短缺。但烏克蘭官員認為，攻擊俄國能源設施是向莫斯科施壓的手段。基輔先前表示，若俄方也停止攻擊烏克蘭能源設施，烏方願意遵守對等停火。

這兩天原油價格暫時持穩，但並不代表柴油供應壓力已經解除。即使荷莫茲海峽完全重開，受損的煉油設施也無法立即修復。美國柴油價格已升至每加侖6.51美元，較2月伊朗戰事爆發時上漲逾70%。

英國金融時報（FT）報導，來自農業州的共和黨議員，要求川普暫停柴油出口。柴油是卡車和農業機具的重要燃料，漲價正加重農民與貨運業者的負擔，並推高商品運輸成本。但白宮官員表示，目前不考慮出口禁令。

美國石油業者也反對禁令。他們警告，部分美國地區仰賴進口柴油；如果美國減少出口，國際價格可能上漲，反過來推高這些地區的成本。

精華 FAQ

  • 新聞聚焦全球柴油價格創高與供應短缺，美國柴油已升至每加侖6.51美元，漲幅逾70%，且短缺與高價可能延續到明年。

  • 因柴油是卡車與農業機具的重要燃料，價格上漲正加重農民與貨運業者負擔，也推升運輸成本並引發選民不滿。

  • 伊朗與烏克蘭戰事同時擠壓能源供應，俄羅斯又可能延長柴油出口禁令，加上煉油設施受損，令供應壓力難以迅速緩解。

川普 共和黨 沙烏地阿拉伯

上一則

AI太耗能 越南供電拉警報 官方直言2030年前難解

下一則

阿里推中國最強AI晶片 叫陣Nvidia

延伸閱讀

柴油大漲 川普提議設100億元基金重建波灣能源設施

柴油大漲 川普提議設100億元基金重建波灣能源設施
美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭

美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭
川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界

川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界
共和黨人憂期中選舉敗選 急提降油價方案 拒為伊戰埋單

共和黨人憂期中選舉敗選 急提降油價方案 拒為伊戰埋單

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。(路透)

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

2026-09-19 10:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案