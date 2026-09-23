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火箭運力告急 「搭便車」上太空變難了

編譯吳孟真／綜合報導

全球火箭發射運力日益吃緊，要「搭便車」上太空愈來愈難。航空業者為確保衛星與太空船如期升空，不惜自行研發火箭，甚至考慮收購火箭公司，而供需失衡也推升發射任務的價格。

這波供需失衡的壓力，主要來自SpaceX正逐步停產全球發射頻率最高的獵鷹9號（Falcon 9）火箭，並將重心轉向新一代星艦（Starship）。知情人士透露，SpaceX已停售由多家公司共享酬載空間的發射任務，部分企業甚至無法預訂2028年後的發射時段。不過，SpaceX計劃先儲備足夠火箭，確保未來數年服務既有客戶，再關閉獵鷹系列產線。

政府官員與業界人士預估，在獵鷹9號逐步退役之際，發射運力至少到2030年前都將供不應求。美國國防創新小組太空事務主管佩雷斯-阿萊曼尼（Robert Perez-Alemany）表示，「我們已有數千枚衛星預定在2030年前升空，若運力跟不上，只會有愈來愈多衛星滯留地面」。

需求則持續增加。除了政府的國安任務與川普總統提出的「金穹」飛彈防禦系統，企業也需要火箭搭載地球觀測、月球貨運及網路通訊所需的衛星，這還不包括愈來愈多新創公司投入軌道資料中心與太空電力系統。

獵鷹9號在2010年首度發射，憑藉高發射頻率及部分可重複使用的設計，降低進入太空的成本，並以共乘模式讓多家業者共享一次發射。不過，獵鷹9號任務的定價，過去五年已上漲19%至7,400萬美元。

為確保2028年順利進入軌道，太空船業者Portal Space Systems決定直接包下一整枚獵鷹9號。火箭公司Stoke Space也因供需失衡，加快自研大型火箭Nova Pathfinder，力拚明年首飛；衛星直連手機業者AST SpaceMobile則考慮收購火箭技術，供自家使用。

SpaceX的未來，高度取決星艦，但業界仍在觀望星艦何時能穩定投入商業運作，及其發射成本與技術瓶頸能否解決。此外，外部客戶還得與SpaceX自家衛星發射需求競爭。

其他火箭業者正加速填補缺口，但短期仍難緩解運力吃緊。定位與導航衛星新創Xona Space Systems執行長曼寧（Brian Manning）表示，未來市場可望形成多家業者共存局面，但真正實現恐怕得再等數年。

精華 FAQ

  • 主要因全球火箭發射運力供不應求，SpaceX又逐步縮減獵鷹9號供給，許多公司難以取得共乘酬載空間，只能提早預訂、包整枚火箭或改走自建發射能力。

  • SpaceX把重心轉向星艦，並逐步停產獵鷹系列，使短期可用發射量下降；雖會先備足火箭服務既有客戶，但市場仍預期至少到2030年前都偏緊。

  • 像Portal Space Systems直接包下一整枚獵鷹9號，Stoke Space加速開發自家大型火箭，AST SpaceMobile則考慮收購火箭技術，都是為了確保未來能準時發射。

SpaceX 火箭

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