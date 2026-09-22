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自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

公開財務申報資料顯示，美國總統川普7月間買進最高達5萬美元、並賣出最高1.5萬美元的SpaceX股票。這是他近期涉及這家由前顧問馬斯克所經營政府合約商的最新股票交易。

綜合路透和美國財經媒體CNBC報導，根據川普9月8日簽署、今天由美國官箴局（OGE）公布的財務申報資料，他於7月10日買進價值介於1萬5001至5萬美元之間的太空探索科技公司（SpaceX）股票，隨後於7月17日賣出價值介於1001至1萬5000美元的同公司股票。

在川普7月10日至17日進行交易期間，SpaceX股價下跌15%。

就在聯邦政府準備做出可能影響SpaceX前景的重大決策之際，這些最新交易讓川普與馬斯克的這家火箭公司有了新的財務連結。

SpaceX於6月12日完成美史最大規模首次公開募股（IPO），這間太空、衛星與人工智慧（AI）服務提供商估值高達1.77兆美元。路透社先前已報導，川普曾於6月買進SpaceX股票。

SpaceX是美國五角大廈和美國國家航空暨太空總署（NASA）主要的火箭發射服務供應商，業務上經常需要向聯邦機關申請核可。此外，SpaceX也擁有馬斯克創立的xAI，而xAI擁有金額最高達2億美元的五角大廈合約。

川普也多次買賣馬斯克另一家企業特斯拉（Tesla）的股票，6月曾先後買進股票，之後分4筆賣出，7月27日再購入價值10萬1美元至25萬美元的股票。

馬斯克2024年間是川普最大金主，隨後擔任川普政府顧問。

CNBC指出，這幾筆買賣似是川普7月資產重組的一部分。申報文件顯示，他7月由代表操作的投資組合共進行1156筆證券交易，總買賣金額介於7900萬至2.7億美元之間。

交易重點還包括在7月20日單日各出售價值500萬至2500萬美元的微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）股票；同日，川普還賣出了25萬1美元至50萬美元的軍工大廠諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）股票，而當天他簽署了一項強化國防承包商供應鏈規範的行政命令。

對於川普7月的交易，川普發言人未立即回應置評請求；白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）先前向路透社表示，總統的投資組合由第三方金融機構獨立管理，並追蹤「像嘉信1000這類公認的股票指數」；他也向CNBC表示，川普及其家人均無法指示、影響或介入投資組合的買賣決策。

由於聯邦官員在財務申報表上僅以區間申報資產價值，路透社無法即時確認川普實際的投資金額。

CNBC援引川普2025年年度財務申報指出，他在8個帳戶中共申報超過2萬1000筆證券交易，資產至少8億5800萬美元；相較之下，他2017年首次任總統時僅申報86筆股票交易。

精華 FAQ

  • 公開申報顯示，川普7月10日買進價值1萬5001至5萬美元的SpaceX股票，7月17日又賣出1001至1萬5000美元的同公司股票，期間股價下跌15%。

  • CNBC指出，川普7月由代表操作的投資組合共進行1156筆證券交易，總買賣金額介於7900萬至2.7億美元之間，顯示資產調整幅度相當大。

  • 因為SpaceX是美國國防部與NASA的重要火箭發射供應商，且其前景可能受聯邦決策影響；川普又持續買賣相關股票，容易引發利益衝突疑慮。

川普 SpaceX 馬斯克

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