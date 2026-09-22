自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

美國總統川普。（路透）

公開財務申報資料顯示，美國總統川普 7月間買進最高達5萬美元、並賣出最高1.5萬美元的SpaceX 股票。這是他近期涉及這家由前顧問馬斯克 所經營政府合約商的最新股票交易。

綜合路透和美國財經媒體CNBC報導，根據川普9月8日簽署、今天由美國官箴局（OGE）公布的財務申報資料，他於7月10日買進價值介於1萬5001至5萬美元之間的太空探索科技公司（SpaceX）股票，隨後於7月17日賣出價值介於1001至1萬5000美元的同公司股票。

在川普7月10日至17日進行交易期間，SpaceX股價下跌15%。

就在聯邦政府準備做出可能影響SpaceX前景的重大決策之際，這些最新交易讓川普與馬斯克的這家火箭公司有了新的財務連結。

SpaceX於6月12日完成美史最大規模首次公開募股（IPO），這間太空、衛星與人工智慧（AI）服務提供商估值高達1.77兆美元。路透社先前已報導，川普曾於6月買進SpaceX股票。

SpaceX是美國五角大廈和美國國家航空暨太空總署（NASA）主要的火箭發射服務供應商，業務上經常需要向聯邦機關申請核可。此外，SpaceX也擁有馬斯克創立的xAI，而xAI擁有金額最高達2億美元的五角大廈合約。

川普也多次買賣馬斯克另一家企業特斯拉（Tesla）的股票，6月曾先後買進股票，之後分4筆賣出，7月27日再購入價值10萬1美元至25萬美元的股票。

馬斯克2024年間是川普最大金主，隨後擔任川普政府顧問。

CNBC指出，這幾筆買賣似是川普7月資產重組的一部分。申報文件顯示，他7月由代表操作的投資組合共進行1156筆證券交易，總買賣金額介於7900萬至2.7億美元之間。

交易重點還包括在7月20日單日各出售價值500萬至2500萬美元的微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）股票；同日，川普還賣出了25萬1美元至50萬美元的軍工大廠諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）股票，而當天他簽署了一項強化國防承包商供應鏈規範的行政命令。

對於川普7月的交易，川普發言人未立即回應置評請求；白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）先前向路透社表示，總統的投資組合由第三方金融機構獨立管理，並追蹤「像嘉信1000這類公認的股票指數」；他也向CNBC表示，川普及其家人均無法指示、影響或介入投資組合的買賣決策。

由於聯邦官員在財務申報表上僅以區間申報資產價值，路透社無法即時確認川普實際的投資金額。

CNBC援引川普2025年年度財務申報指出，他在8個帳戶中共申報超過2萬1000筆證券交易，資產至少8億5800萬美元；相較之下，他2017年首次任總統時僅申報86筆股票交易。