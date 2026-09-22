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高通2奈米AI晶片出鞘 手機化身AI中樞 迎戰Apple A20 Pro

編譯劉忠勇／綜合外電
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高通Snapdragon 8 Elite Gen 6。(取材自高通官網)
高通Snapdragon 8 Elite Gen 6。(取材自高通官網)

高通公司（Qualcomm）發表最新Android手機晶片組，針對裝置端人工智慧加以調校，將和iPhone採用的Apple A20 Pro競爭。

高通周二發布新聞稿說，新款晶片採用Snapdragon 8 Elite Gen 6品牌，以台積電2奈米製程生產，將搭載於摩托羅拉、小米和中興通訊等業者的高階智慧手機。

高通將推出兩個版本，其中一款功能更強，並冠上「Extreme」名稱。

Counterpoint Research預估，2026年全球智慧手機出貨量將減少14%，2027年可能再下滑1%。手機業者因而更加著重高階機種，鎖定可支配所得較高的消費者。

高通把搭載高階晶片的手機定位為「AI中樞」，可在不依賴雲端的情況下執行AI模型並產生詞元。蘋果本月舉行發表會時，也將iPhone定位為可執行裝置端AI的「智慧個人中樞」。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）周二在發表會上說：「我們正從以手機為中心的模式，轉向以AI代理為中心的新體驗。」

除了中央處理器（CPU），高通新款晶片組還配備圖形處理器（GPU）和神經網路處理器（NPU），負責處理AI工作，並支援AI代理在背景執行。高通也加入安全功能，管控AI代理存取敏感資料。

周二的發表會透過網路直播，艾蒙並邀請Google平台和裝置事業主管歐斯特羅（Rick Osterloh）上台。歐斯特羅表示，靠著晶片的運算能力和感測器，Gemini將可了解使用者所處情境，例如是否人在車內。

高通表示，Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6晶片組可執行參數多達300億個的模型。

艾蒙說：「如今AI要求裝置做的，遠不只是執行指令。使用者不必再逐一操作應用程式，而是由裝置代為完成任務。」

精華 FAQ

  • 高通新晶片為Snapdragon 8 Elite Gen 6，採台積電2奈米製程，並整合CPU、GPU與NPU，強化裝置端AI運算、背景代理執行與敏感資料安全控管。

  • 高通表示，新晶片將用於摩托羅拉、小米與中興通訊等業者的高階智慧手機，主打旗艦市場，藉由更強算力吸引願意為AI功能與效能買單的消費者。

  • 高通認為手機將從「以手機為中心」轉向「以AI代理為中心」，裝置可不依賴雲端執行模型並產生詞元，代替使用者完成任務，成為真正的AI中樞。

高通 Apple iPhone

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