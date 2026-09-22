Meta的AI助理走紅：打破消費慣性 金融、旅遊股重挫

Meta的AI助理Muse迅速普及，投資人不禁擔心，AI助理可能協助消費者突破過去因嫌麻煩而不願比價、轉換業者或爭取權益的障礙。(路透)

Meta 的AI助理Muse迅速走紅，華爾街 開始重新評估金融、保險、電信和旅遊平台的獲利模式。分析師認為，AI代理若能全天候比價、處理理賠、安排行程並調度資金，將削弱業者仰賴消費慣性、繁瑣程序和客戶閒置資金獲利的能力。這疑慮周二引發相關類股全面下挫。

標普500金融類股下跌近2%，收在7月以來最低，嘉信理財和LPL Financial均重挫逾6%，摩根大通 和富國銀行跌逾3%，摩根史坦利跌2.9%。保險業者Allstate下跌5.5%，旅遊訂房平台Booking Holdings跌2.6%。歐洲電信股同樣承壓，法國Orange和英國電信均跌約4%。

Muse已登上蘋果美國App Store排行榜首位，可以連結Gmail和OpenTable等第三方服務，代替使用者處理數位工作。Muse迅速普及，帶動Meta周一大漲11%，但也讓投資人擔心，AI助理可能協助消費者突破過去因嫌麻煩而不願比價、轉換業者或爭取權益的障礙。

高盛交易部門指出，隨著Muse等AI助理更擅長比較價格、預訂行程和處理客服交涉，仰賴定期收費、議價空間及加購服務的行業可能承受壓力。若AI能減少消費者更換業者的麻煩和成本，電信、保險和公用事業最值得留意。

高盛編製的「消費慣性」股票組合周二下跌2.6%，創2月以來最大跌幅，近六個交易日累計下挫逾7%。這項組合包括AT&T、T-Mobile、Allstate、Progressive、Netflix、Paramount Skydance、Expedia和Booking等業者。

Wayve Capital Management首席策略師威廉斯（Rhys Williams）表示，Muse無疑對這類企業不利，目前還比較像新奇產品，但兩年後，每個人可能都會使用AI代理。

彭博行業研究分析師Mandeep Singh和William Tong認為，個人AI代理也可能把客戶從Uber等既有網路平台帶走。Muse日後可能掌握消費者的交易入口，從經手的交易中收取費用。

金融業面臨的威脅也不只在AI取代理財顧問、壓低顧問費。Citizens金融科技研究主管萊恩（Devin Ryan）指出，AI代理可為節稅賣股等目的，更有效調動客戶資金，使留在券商帳戶、可供業者運用獲利的閒置現金減少。

萊恩表示，單一AI產品不至於一夕顛覆金融業，但近幾個月接連推出的新工具，已讓市場形成世界正在改變、前景更加難以掌握的看法。他提出的關鍵問題是：「如果AI代理全天候為客戶調整資產，金融體系中的閒置現金是否會因此消失？」

Citrini Research認為，Muse可能成為分水嶺，關鍵未必是技術本身，而是Meta旗下各項服務擁有數十億使用者，能迅速把AI代理帶進大眾市場。消費者可能開始檢視，企業有多少獲利來自程序繁瑣，例如民眾不願花數小時和保險業者交涉，因而放棄爭取理賠。

不過，既有金融業者仍可能把AI化為助力。財富管理顧問Alois Pirker表示，大型業者轉型需要時間，但握有大量客戶資料，AI也可能帶來龐大商機。Anthropic上周推出可連結嘉信理財和Vanguard平台的Claude工作工具，若能提高理財顧問服務客戶和吸收資產的效率，最終仍可能使券商受惠。