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Muse為晶片股添柴火 費半連六漲 那指和那指100雙創高

編譯劉忠勇／綜合外電
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Meta的AI助理Muse大受歡迎，也使市場看好AI投資報酬，推升相關晶片需求。...
Meta的AI助理Muse大受歡迎，也使市場看好AI投資報酬，推升相關晶片需求。（路透）

美國晶片股連六日走強，帶動那斯達克綜合指數和那斯達克100指數周二雙創新高，但銀行股下挫，加上通膨和中東戰事疑慮未退，道瓊工業指數收低，史坦普500指數近乎持平。國際油價連五日下跌，稍稍舒緩高油價對通膨和利率的壓力。

道瓊工業指數周二下跌185.14點，跌幅0.4%，收51,863.69點；史坦普500指數微跌0.06點，收7,764.64點，距8月13日的歷史收盤高點不到0.5%。那斯達克綜合指數上漲122.18點，漲幅0.5%，收在27,244.28點，連續兩個交易日改寫收盤新高；那斯達克100指數漲0.8%，也創6月以來首見新高。

費城半導體指數連續六個交易日上漲，Meta的AI助理Muse大受歡迎，也使市場看好AI投資報酬，推升相關晶片需求。美光大漲5%，SanDisk漲近7%。台積電ADR漲 1.5%，輝達（NVIDIA）漲0.7%。

阿里巴巴推出新款高效能晶片，推進AI布局，阿里ADR上漲0.5%。晶片股漲勢抵銷金融股賣壓，史坦普500金融類股下跌1.68%，摩根大通和富國銀行均跌逾3%。

Meta周二回吐部分漲幅，下跌0.6%，但9月以來仍大漲約25%。Shopify宣布把Muse納入提供零售商的服務，股價勁揚7.1%。

不過，Muse可以代替使用者寄送電子郵件、購物及預訂服務，也引發可能衝擊消費相關業者的疑慮。亞馬遜周一已禁止Muse在旗下平台購物。Uber和Lyft均跌逾1%，嘉信理財重挫6.1%，Airbnb下跌3%。Argent Capital Management投資組合經理Jed Ellerbroek表示，投資人擔心Muse日後可能介入保險、旅遊預訂及商品搜尋等服務。

中東局勢稍見緩和，使油價續跌。紐約西德州原油期貨下跌1.2%，收每桶94.59美元，連續五天下跌；布蘭特原油收在每桶99美元左右。川普表示，美國官員在紐約和伊朗代表進行三小時會談，過程「非常順利」且「富有成果」，近期還將再度會面。

The Sevens Report創辦人Tom Essaye表示，市場焦點仍在地緣政治；若美伊朝停火取得進展獲得證實，油價和公債殖利率可能進一步回落，股市則可望上漲。

美債殖利率大致持穩。2年期公債殖利率微降至4.749%，10年期升至4.966%，30年期升至5.302%。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金警告，通膨衝擊可能需要一段時間才會消退，一次升息未必足以壓住通膨。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯則支持聯準會（Fed）上周升息，認為有助使通膨回到目標。利率期貨顯示，市場預估Fed在10月升息至少1碼的機率為53%。

市場也在等待周四登場的川習會，預期雙方可能延長貿易休兵，並討論AI管制。黃仁勳、高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）、Meta執行長查克柏格、微軟執行長納德拉及OpenAI執行長奧特曼等科技業領袖，也將出席白宮為習近平舉行的國宴。

精華 FAQ

  • 主要由晶片股與AI概念股帶動，費半連6漲，Meta的Muse題材推升市場對AI投資報酬的想像，進一步刺激相關晶片需求與科技股表現。

  • 因為銀行股明顯下挫，加上通膨與中東戰事疑慮未退，壓抑整體風險偏好，使道瓊收低、史坦普500幾乎持平，與科技股強勢形成分歧。

  • 市場聚焦美伊會談進展、周四川習會，以及Fed後續利率決策；若停火或貿易休兵釋出正面訊號，油價與殖利率可能回落，股市有望續強。

那斯達克 史坦普500 通膨

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