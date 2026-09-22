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接近10年來最低水準…Nvidia這指標超低 是晶片股一大警訊？

編譯任中原／綜合外電
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截至21日收盤，輝達股價已連漲五天，但本益比仍持續偏低。（路透）
截至21日收盤，輝達股價已連漲五天，但本益比仍持續偏低。（路透）

彭博資訊22日報導，輝達（Nvidia）未來12個月的本益比（P/E），降到17倍以下，接近10年來最低水準，對晶片製造類股能否維持強勁獲利成長，可能是一大警訊。

輝達目前本益比只有2025年時的一半，比起今年5月時的25倍多，也明顯下降。TCW機構資深經理人霍頓表示，「這支股票的評等大降，顯示投資人懷疑該公司目前的盈餘能力能否持續。基於輝達基本面超強，股價表現令人驚訝，但也顯示市場對該公司的預期，低於分析師的共識」。

截至21日收盤，輝達股價已連漲五天，但本益比仍持續偏低。之前由於人工智慧（AI）領導業者，紛紛出面呼籲減緩先進AI模型的發展速度，導致輝達等半導體類股大跌，但近日持續反彈。

費城半導體指數21日大漲4.3%，是8月4日以來最大漲幅，主因Meta平台的新AI代理傳出初步成功的信號，促使投資人對晶片需求轉為樂觀。

儘管目前投資人對AI算力展望高度擔憂，但並無跡象顯示AI基礎設施投資可能在短期內減緩。

分析師預估，輝達2027年度（明年元月止）的營收與淨利將分別成長90%及99%，比上年度的65%的成長率大幅提升。輝達8月公布第2季財報時預測，2028年度銷售額將增加70%，遠高於原先預估的45%。

今年來輝達股價上漲22%，在「科技七雄」中僅比蘋果公司的25%漲幅稍遜，但比起其他半導體製造類股，表現卻遠遠落後。今年來費半指數上漲近76%，其中美光、英特爾與超微股價都上漲逾180%；在費半30支成分股中，輝達漲幅居倒數第五；費半指數成分股的平均預估本益比為20倍。

輝達的基本面與本益比出現脫鉤現象，已使輝達執行長黃仁勳宣稱，自家公司是「全世界第一，且唯一的成長價值股」。他在9月初高盛召開的科技會議上表示，輝達「遭到不可思議的誤解」。他強調，「我們不只是成長，我們同時還斬獲更多」。

輝達股價偏弱的部分問題，在於獲利能力承受壓力，這很大一部分是源自於記憶體晶片的重要組件的成本持續上升。輝達第2季的毛利率仍高達75%，但彭博資訊調查顯示，分析師對輝達第4季的預估獲利率平均值降到72%，儘管之後幾季有望反彈。

TradeStation機構全球市場策略主管羅素表示，輝達的毛利率展望，是抑制股價的主要因素之一。他預料競爭將趨於激烈，尤其是輝達一些大客戶正在自行研發AI晶片。Meta平台最近大肆宣揚自己的AI晶片，字母公司也自行開發AI晶片。

輝達的另一個問題，則是過去四年來股價已上漲逾16倍，市值居全世界上市公司之首，因而成為AI行情中最顯著的目標。2023年度（截至2023年1月底）全年銷售額為270億美元，預估本年度將達4,100億美元。

TCW機構經理人霍頓表示，「投資人退一步想，並思考AI支出能否持出，是審慎的作法。然而輝達本益比偏低，似乎的確預示AI資本支出可能減緩；可能原因包括超級雲端運算業者縮減支出，或法規架構將延後或封殺資本支出」。

但他也說，上述情況似乎都不大可能發生，因而使輝達股價看起來頗具吸引力。

精華 FAQ

  • 輝達未來12個月本益比已跌破17倍，接近10年來最低水準，且約只有2025年時的一半。這代表市場對其高成長預期明顯降溫，也讓晶片股後市受到更大檢視。

  • 報導指出，投資人擔心AI基礎設施投資可能放緩，進而壓縮輝達成長動能。不過目前並沒有跡象顯示短期內AI支出會明顯減速，分析師仍預期營收與淨利大幅成長。

  • 今年來輝達股價上漲22%，雖不差，但遠落後美光、英特爾與超微等半導體股。主要壓力來自毛利率可能下滑，以及部分大客戶如Meta、Google自研AI晶片，增加競爭壓力。

輝達 NVIDIA

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