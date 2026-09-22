我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告：紐約州42%公校飲用水含鉛超標

華府最新權力暗號 5萬美元「白宮勞力士」曝光 暗藏川普密碼

AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI代理爆紅將帶動中央處理器（CPU）需求。圖為安謀的AGI CPU。（路透）
AI代理爆紅將帶動中央處理器（CPU）需求。圖為安謀的AGI CPU。（路透）

全球AI類股大漲，因Meta在本月初推出的新款個人AI代理產品「Muse」迅速爆紅，展現出不成功跡象，重新點燃市場對晶片需求的樂觀情緒，也讓近期因各界論辯是否應放慢AI發展腳步而遭遇波折的產業獲得提振。

南韓晶片大廠三星電子和SK海力士今天（22日）盤初股價均上漲逾3%，帶動韓股Kospi指數大漲2.3%。

美股費城半導體指數在21日收盤大漲4.3%，創8月4日以來最大單日漲幅；Meta股價則飆升11%。

其中，超微（AMD）股價大漲10%，收盤時市值首度突破1兆美元，成為第14家市值達到這一里程碑的美國企業。英特爾（Intel）上漲12%，安謀（Arm）ADR攀升17%，費城半導體指數則大漲4.3%，連續第五個交易日走高。

AI代理熱潮將帶動伺服器CPU需求大爆發 AMD英特爾最受惠

這波漲勢主要受到Meta的Muse AI代理推動。Muse本月稍早推出後，迅速攀升至蘋果應用程式商店Apple Store免費App排行榜冠軍。這款AI代理可代替使用者執行各種任務，協助完成網路購物、購買電影票及預約行程等工作。

這再度點燃市場對生產中央處理器（CPU）企業股票的熱潮，因CPU是支撐AI代理運作所需的重要運算元件。AI代理若獲得大量使用，將大幅推升執行AI推論所需的晶片需求。英特爾執行長陳立武上周表示，公司目前只能滿足客戶約50%的需求。

彭博彙整數據顯示，Meta是AMD第二大客戶，約占AMD營收的5.5%。

Wedbush分析師布萊森（Matthew Bryson）表示：「如果你想想代理型AI，它仰賴大量由運算驅動的應用程式。真正的兩大運算供應商就是英特爾與AMD。」

AMD預估伺服器CPU市場到2030年前規模達2,200億美元

Jefferies分析師Jacky He在報告中寫道：「隨著AI代理在消費市場獲得更廣泛的採用，伺服器CPU需求可望受惠於推論、協調運算及基礎設施工作負載增加。」

今年初，受AI服務所需CPU需求帶動，英特爾與安謀股價曾大幅走高，但到了夏季後半段回落。不過，Muse早期展現的成功重新點燃市場熱情。

安謀估計，伺服器CPU市場每年可成長超過35%，到2030年規模將達1,200億美元。AMD則更加樂觀，預估伺服器CPU市場到2030年前可成長50%，創造2,200億美元的營收機會。

Muse比年初的「龍蝦熱」OpenClaw更容易上手

今年AI代理已經出現過一波熱潮，開源AI助理專案OpenClaw的病毒式成功就是一例。不過，對沒有技術背景的使用者而言，OpenClaw的設定可能較為複雜，而且其主要開發者後來被OpenAI招募。相比之下，Muse更容易上手，而Meta也擁有更多開發人員，可以投入改善其功能。

KeyBanc分析師Justin Patterson在研究報告中寫道：「我們認為，Meta的分發能力與資料優勢，讓Muse從第一天起就占有優勢。如果Muse未來幾個月能建立數億人的月活躍用戶群，我們認為這將被視為成功。」

當然，AI代理仍面臨一些障礙。亞馬遜已封鎖Meta的Muse AI代理在其網站上進行購買的功能，理由是Meta事前並未告知亞馬遜，將讓Muse取得其平台的存取權限。

精華 FAQ

  • 因Muse迅速登上App Store免費榜首，讓市場相信AI代理將帶動大量推論與運算需求，進而推升伺服器CPU與相關晶片出貨，帶動AMD、英特爾等股價大漲。

  • AMD上漲10%、市值首度突破1兆美元，英特爾漲12%，Arm ADR漲17%，費城半導體指數也大漲4.3%；Meta股價更飆升11%，韓國晶片股同步走高。

  • Muse雖因易上手而受關注，但仍要面對平台整合與授權問題，亞馬遜已封鎖其在網站上的購買功能，顯示AI代理要普及仍有合作與存取障礙。

Meta 英特爾 超微

上一則

中國出口貨櫃全球占比衝上40% 歐盟商會憂貿易失衡擴大

下一則

國際油價翻黑 伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

延伸閱讀

Meta為何飆漲11%？AI助理Muse爆紅 衝上App排行冠軍

Meta為何飆漲11%？AI助理Muse爆紅 衝上App排行冠軍
AMD股價跳漲近10% 市值衝破1兆美元大關

AMD股價跳漲近10% 市值衝破1兆美元大關
美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆
英特爾傳CPU漲價、砍低毛利產品 股價大漲9% 分析師估還能飆15%

英特爾傳CPU漲價、砍低毛利產品 股價大漲9% 分析師估還能飆15%

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠