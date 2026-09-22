AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了

AI代理爆紅將帶動中央處理器（CPU）需求。圖為安謀的AGI CPU。（路透）

全球AI類股大漲，因Meta 在本月初推出的新款個人AI代理產品「Muse」迅速爆紅，展現出不成功跡象，重新點燃市場對晶片需求的樂觀情緒，也讓近期因各界論辯是否應放慢AI發展腳步而遭遇波折的產業獲得提振。

南韓晶片大廠三星電子和SK海力士今天（22日）盤初股價均上漲逾3%，帶動韓股Kospi指數大漲2.3%。

美股費城半導體指數在21日收盤大漲4.3%，創8月4日以來最大單日漲幅；Meta股價則飆升11%。

其中，超微 （AMD）股價大漲10%，收盤時市值首度突破1兆美元，成為第14家市值達到這一里程碑的美國企業。英特爾 （Intel）上漲12%，安謀（Arm）ADR攀升17%，費城半導體指數則大漲4.3%，連續第五個交易日走高。

AI代理熱潮將帶動伺服器CPU需求大爆發 AMD英特爾最受惠

這波漲勢主要受到Meta的Muse AI代理推動。Muse本月稍早推出後，迅速攀升至蘋果應用程式商店Apple Store免費App排行榜冠軍。這款AI代理可代替使用者執行各種任務，協助完成網路購物、購買電影票及預約行程等工作。

這再度點燃市場對生產中央處理器（CPU）企業股票的熱潮，因CPU是支撐AI代理運作所需的重要運算元件。AI代理若獲得大量使用，將大幅推升執行AI推論所需的晶片需求。英特爾執行長陳立武上周表示，公司目前只能滿足客戶約50%的需求。

彭博彙整數據顯示，Meta是AMD第二大客戶，約占AMD營收的5.5%。

Wedbush分析師布萊森（Matthew Bryson）表示：「如果你想想代理型AI，它仰賴大量由運算驅動的應用程式。真正的兩大運算供應商就是英特爾與AMD。」

AMD預估伺服器CPU市場到2030年前規模達2,200億美元

Jefferies分析師Jacky He在報告中寫道：「隨著AI代理在消費市場獲得更廣泛的採用，伺服器CPU需求可望受惠於推論、協調運算及基礎設施工作負載增加。」

今年初，受AI服務所需CPU需求帶動，英特爾與安謀股價曾大幅走高，但到了夏季後半段回落。不過，Muse早期展現的成功重新點燃市場熱情。

安謀估計，伺服器CPU市場每年可成長超過35%，到2030年規模將達1,200億美元。AMD則更加樂觀，預估伺服器CPU市場到2030年前可成長50%，創造2,200億美元的營收機會。

Muse比年初的「龍蝦熱」OpenClaw更容易上手

今年AI代理已經出現過一波熱潮，開源AI助理專案OpenClaw的病毒式成功就是一例。不過，對沒有技術背景的使用者而言，OpenClaw的設定可能較為複雜，而且其主要開發者後來被OpenAI招募。相比之下，Muse更容易上手，而Meta也擁有更多開發人員，可以投入改善其功能。

KeyBanc分析師Justin Patterson在研究報告中寫道：「我們認為，Meta的分發能力與資料優勢，讓Muse從第一天起就占有優勢。如果Muse未來幾個月能建立數億人的月活躍用戶群，我們認為這將被視為成功。」

當然，AI代理仍面臨一些障礙。亞馬遜已封鎖Meta的Muse AI代理在其網站上進行購買的功能，理由是Meta事前並未告知亞馬遜，將讓Muse取得其平台的存取權限。