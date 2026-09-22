折疊機iPhone Duo量產卡關 牽動蘋果整年銷量

蘋果折疊機iPhone Duo距開賣剩一個多月，傳出量產爬坡仍未達標。（取材自蘋果官網）

中媒報導，蘋果首款折疊機iPhone Duo距10月23日開賣只剩一個多月，但量產爬坡仍未達標，由於蘋果今年最有亮點的新產品就是iPhone Duo，如今量產「卡卡」，恐牽動今年蘋果整體iPhone銷售量，進而影響台積電、大立光、鴻海 、新日興等台灣供應鏈相關產品線出貨動能。

iPhone Duo於9月10日在蘋果美西時間9日舉辦的秋季發布會推出，預計10月16日預售、10月23日上市。

界面新聞援引接近富士康 （鴻海）產業鏈人士消息報導指出，目前富士康iPhone Duo整機組裝良率僅60%多，首批產量偏少；按蘋果現有品質標準，整機良率要到成熟水平恐需要再半年，甚至一年。供應鏈正等待蘋果決策，是否放寬品質要求以換取更快大規模量產。

鴻海一向不評論單一客戶與產品。產業人士指出，iPhone Duo是首次生產，參數、工藝、設備機台等都要調整，自然需要一些時間，處於合理範圍之內。

對比過去五年蘋果秋季旗艦從發布到預售平均約三天、到上市平均約十天，iPhone Duo兩階段時間分別拉長到36天與43天，多出的約一個月主要用於產線調試。

產業人士表示，良率偏低不完全是單項技術未解決，而是首次量產折疊機，設備、工序、參數都要「邊生產邊調試」；三星顯示OLED面板、鉸鏈相關零組件，此前均出現過良率不足、交付推遲與方案調整，上游任一環節延誤都會壓縮整機廠調機時間。

瑞穗證券9月3日曾出具研報指出，鉸鏈規格與螢幕折痕是拖慢iPhone Duo整機量產的核心變數。

備貨方面，業界預估，iPhone Duo今年全球備貨600萬至800萬支；終端通路銷售預估逾500萬支。對比單款Pro或Pro Max產品周期通常2000萬至3000萬支，蘋果首代折疊機屬於「小批量嘗鮮」。

根據市調機構Omdia數據，2025年全球折疊機出貨1820萬支，年增6%，同期智慧手機出貨量約12.6億支，滲透率約1.4%；今年上半年出貨510萬支，年減21.6%，其中，豎折疊機衰退47%，橫向書本式折疊機大致持平。

業內人士認為，若iPhone Duo首年帶來數百萬新增用戶，開發者適配大螢幕回報提升，折疊機才有機會從「能折的直板」變成獨立生態。

短期而言，iPhone Duo首發可能供不應求；中長期方面，業界預期，隨產能爬坡與v15級軟硬體迭代，iPhone Duo系列未來兩、三年可望升至2000萬至3000萬支規模，真正進入蘋果主力產品行列。