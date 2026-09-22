長債成本高 美國政府調整借款策略 發短債籌錢
美國長期借貸成本攀升至2007年以來最高水準，迫使美國政府調整借款策略以降低舉債成本。華爾街投資機構預期，美國財政部則可能在未來一年增加發行約1兆美元國庫券，意味著美國日益依賴發行短債籌集資金，以避開長債高昂的舉債成本。
金融時報報導，美國銀行預估，在截至2027年9月的會計年度，美國政府將發行國庫券籌資約1.07兆美元，不包括用於償還到期債務的借款；摩根大通預期，美國國庫券淨發行額將達到1.09兆美元，高盛則估計為9610億美元。
美國政府面臨財政赤字居高不下、債務利息支出增加等壓力，目前一年期美債殖利率大約落在4.4%、兩年期升至約4.75%、10年期約5%、30年期則約5.3%。此時若大量增發長期債券，意味華府須長時間負擔較高的借貸成本。
美國銀行估計，屆時流通在外國庫券將增至約8兆美元，占可交易美國公債的24.3%，高於財政部借款諮詢委員會長期設定的約20%目標，也接近疫情期間高點。而藉由發行國庫券儘管可暫時壓低借款成本，卻使政府更容易受到利率上升影響，並加重短債到期時的資金周轉壓力。美國銀行美國利率策略主管卡巴納警告，大量發短債，可能使政府利息支出更高、波動更大。
主因是長期債券殖利率已升至2007年以來高點，若繼續大量發行長債，政府將長期承擔更高利息成本，因此傾向改以短債籌資。 美銀估計至2027年9月會計年度，國庫券籌資約1.07兆美元；摩根大通看1.09兆美元，高盛則預期約9610億美元，顯示短債供給將明顯增加。 短債雖可暫時壓低借款成本，但政府更容易受利率上升影響，且到期後需頻繁再融資，可能使利息支出波動加大，資金周轉壓力也同步上升。
精華 FAQ
主因是長期債券殖利率已升至2007年以來高點，若繼續大量發行長債，政府將長期承擔更高利息成本，因此傾向改以短債籌資。
美銀估計至2027年9月會計年度，國庫券籌資約1.07兆美元；摩根大通看1.09兆美元，高盛則預期約9610億美元，顯示短債供給將明顯增加。
短債雖可暫時壓低借款成本，但政府更容易受利率上升影響，且到期後需頻繁再融資，可能使利息支出波動加大，資金周轉壓力也同步上升。
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