長債成本高 美國政府調整借款策略 發短債籌錢

美國財政部可能在未來一年加發約1兆美元國庫券，以避開長債高昂的舉債成本。（美聯社）

美國長期借貸成本攀升至2007年以來最高水準，迫使美國政府調整借款策略以降低舉債成本。華爾街 投資機構預期，美國財政部則可能在未來一年增加發行約1兆美元國庫券，意味著美國日益依賴發行短債籌集資金，以避開長債高昂的舉債成本。

金融時報報導，美國銀行預估，在截至2027年9月的會計年度，美國政府將發行國庫券籌資約1.07兆美元，不包括用於償還到期債務的借款；摩根大通 預期，美國國庫券淨發行額將達到1.09兆美元，高盛 則估計為9610億美元。

美國政府面臨財政赤字居高不下、債務利息支出增加等壓力，目前一年期美債殖利率大約落在4.4%、兩年期升至約4.75%、10年期約5%、30年期則約5.3%。此時若大量增發長期債券，意味華府須長時間負擔較高的借貸成本。

美國銀行估計，屆時流通在外國庫券將增至約8兆美元，占可交易美國公債的24.3%，高於財政部借款諮詢委員會長期設定的約20%目標，也接近疫情期間高點。而藉由發行國庫券儘管可暫時壓低借款成本，卻使政府更容易受到利率上升影響，並加重短債到期時的資金周轉壓力。美國銀行美國利率策略主管卡巴納警告，大量發短債，可能使政府利息支出更高、波動更大。