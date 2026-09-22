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傳美將大發國庫券 法人：與其重押長債 短債買入時機更好

記者藍鈞達／綜合報導
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美國財政部為降低舉債成本，傳將大幅增發國庫券。法人認為，高利率環境尚未結束，現階段與其一次重押長債，短中天期債券會是更好的買入時機。

法人指出，目前美債布局可依目的區分，如果以穩定領息為主的投資人，可先鎖定短中天期；若是期待未來殖利率回落、賺取債券價差，長債則有布局空間，但較適合分批進場。

券商表示，市場估算美國未來一年可能透過發行國庫券籌資約1兆美元，而增加短債籌資，可能同步影響短天期美債價格下滑，然而，對投資人來說，就是投入短債的機會。

券商解釋，若發行大量國庫券，帶動短債價格下跌，殖利率則可望有支撐，投資人不用把時間拉長到10年甚至20年，也可以拿到不錯的收益，會提升投資人買入短債的意願。

瑞銀財富管理CIO亞太區首席投資總監陳敏蘭也認為，目前短債殖利率已具吸引力，偏好兩至五年期債券，其中兩至三年期殖利率約4.5%，三到五年期接近5%；相較長期債券，短債承受的利率風險也較容易控制。券商也表示，與其承擔長債的時間風險，不如選定短債投入，盡早享受到期的息收。

此外，公司債也是選擇之一，台新美國非投等債ETF經理人簡大為表示，通膨風險仍偏上行，聯準會未來仍可能漸進升息；相較長天期公債，較短存續期間、高票息的美國非投等債，利率敏感度相對較低，但投資人也須承擔企業信用風險。

精華 FAQ

  • 消息指出，美國財政部希望透過增加國庫券發行來降低整體舉債成本，並以短天期資金籌措需求。市場估算未來1年可能發行約1兆美元，對短債市場形成明顯影響。

  • 法人認為高利率環境尚未結束，長債仍承受較大的利率風險；若只是追求穩定領息，短中天期債券更合適。若想等殖利率回落賺價差，長債則較適合分批布局。

  • 瑞銀財富管理看好2至5年期債券，認為殖利率約4.5%至接近5%具吸引力；台新則指出，美國非投等債因存續期間較短、票息較高，也可在控制利率風險下作為選項，但需承擔信用風險。

殖利率 聯準會 債券

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