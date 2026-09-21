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派拉蒙與美國12州和解 為收購華納兄弟探索掃除障礙

中央社／洛杉磯21日綜合外電報導
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派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和華納兄弟探索公司（Warne...
派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）目前預估這項價值1100億美元的併購案可望於10月初完成。（路透）

美國12個州的檢察長先前提起訴訟，試圖阻止大眾傳媒集團派拉蒙天舞收購華納兄弟探索公司，如今派拉蒙與各州已經達成和解，為兩家公司合併案掃除了障礙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，領導12州聯盟的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）今天在洛杉磯舉行記者會宣布前述和解消息。

一名消息人士告訴CNN，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）目前預估這項價值1100億美元的併購案可望於10月初完成。

作為各州撤銷反壟斷訴訟的交換條件，派拉蒙將做出多項承諾，其中包含每年在戲院上映30部電影。

加州及紐約州在內的美國12個州今年7月13日提起訴訟，試圖阻擋這件大型併購案。

當時這12個州聲稱，派拉蒙與華納兄弟探索公司的合併將「扼殺競爭」，會導致消費者選擇減少。

加州一位聯邦法官在7月20日下令，兩間公司暫停推動併購案。

派拉蒙曾堅稱，該合併案不是反競爭行為，反而有助於好萊塢片廠在日漸由科技公司主導的媒體產業之中競爭。

精華 FAQ

  • 派拉蒙天舞已與美國12個州達成和解，代表原先由各州提起的反壟斷訴訟撤回，讓收購華納兄弟探索的合併案重新獲得推進空間。

  • 加州、紐約州等12州主張，派拉蒙與華納兄弟探索合併後將削弱市場競爭，可能讓消費者可選擇的內容與服務減少，因此要求法院介入阻擋。

  • 根據和解條件，派拉蒙承諾每年在戲院上映30部電影，作為各州撤銷反壟斷訴訟的交換條件，藉此降低外界對其壟斷疑慮。

加州 紐約州 洛杉磯

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