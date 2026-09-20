我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國簽證恐收緊 律師：一失業要立刻離開 包括台灣外派人員

首支mRNA流感疫苗上市 50歲以上民眾適用

美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部可能在未來一年加發約1兆美元國庫券，以避開長債高昂的舉債成本。（美聯社...
美國財政部可能在未來一年加發約1兆美元國庫券，以避開長債高昂的舉債成本。（美聯社）

聯準會（Fed）重啟升息後，美債短端同時成為投資人布局焦點和美國政府籌資主力。投資人認為，2年期公債殖利率已充分反映後續升息；美國財政部則可能在未來一年加發約1兆美元國庫券，以避開長債高昂的舉債成本。這股短債熱潮一面反映市場相信Fed終能壓住通膨，卻也加重政府的利率風險，並提高短債到期後重新籌資的壓力。

Fed上周升息後，2年期公債殖利率升至約4.75%，創多年新高，較2月低點上升約1.4個百分點。利率期貨顯示，市場預期未來一年還會升息約0.8個百分點，高於Fed官員預測的今年再升息一次、2027年維持利率不變。

部分投資人因而認為，短債殖利率可能升過頭。WisdomTree投資和固定收益策略主管弗拉納根（Kevin Flanagan）指出，2年期殖利率遠高於目前3.75%至4%的聯邦資金利率，顯示市場可能走在Fed前面。若通膨降溫，或實際升息幅度不如預期，2年期公債價格可望明顯反彈。

短債價格波動通常也小於長債，目前殖利率更是2024年以來最高，吸引投資人延長債券到期年限。不過，中東和烏克蘭戰事若持續推高能源價格，或美國經濟比預期強勁，Fed仍可能加大升息幅度。美國銀行甚至提醒，政策利率可能升破5%。

投資人增加短債部位之際，美國財政部也更加仰賴短期融資。美國銀行預估，截至2027年9月的一個會計年度，美國將淨發行約1.07兆美元國庫券；摩根大通預估2027年發行1.09兆美元，高盛則估計為9610億美元。

美國銀行估計，屆時流通在外國庫券將增至約8兆美元，占可交易美國公債24.3%，高於財政部借款諮詢委員會長期設定的約20%目標，也接近疫情期間高點。國庫券在一年內到期，殖利率約4.4%，低於10年期公債的約5%和30年期的5.3%，可暫時壓低借款成本，卻也使政府更容易受到利率上升影響，並加重短債到期時的資金周轉壓力。

美國銀行美國利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）警告，大量發行短債，可能使政府利息支出更高、波動也更大。支持者則認為，以歷史水準衡量，目前比率尚未嚴重失衡。貨幣市場基金資產達8兆美元，Fed和穩定幣業者也持續買進國庫券，市場仍有充足需求。

長債殖利率攀升的原因，則關係到股市後勢。10年期殖利率今年從4.17%升破5%，可能反映經濟強勁、AI投資帶動企業大量發債及通膨壓力，也可能代表投資人憂心政府債務、政策反覆和美國信用。

債市顯示，未來十年平均通膨預期僅從2.25%升至2.33%，殖利率升幅主要來自實質利率，顯示市場仍相信華許能把通膨壓回2%，但認為強勁經濟需要更高利率。至於反映長期風險的期限溢價，Fed兩套模型卻得出相反結果，使美債上漲究竟出於經濟強勁還是信用疑慮，仍難斷定。

這項差異也牽動股市。若殖利率上升源自經濟和獲利成長，股市仍有支撐；若源自通膨及財政疑慮，高利率就會持續壓抑股價。過去200個交易日，美國10年期公債殖利率上升時，史坦普500指數往往下跌，兩者反向連動的程度為1997年以來最明顯，顯示高殖利率對股市的壓力大增。

精華 FAQ

  • 因為市場認為2年期殖利率已充分反映後續升息，甚至可能走在Fed前面；若通膨降溫或升息幅度不如預期，短債價格就有較明顯反彈空間。

  • 財政部預期未來一年將更依賴短期融資，可能淨發行約1兆美元國庫券，以避開長債偏高的舉債成本，同時滿足政府持續的資金需求。

  • 短債增發會提高政府再融資壓力，也使利息支出更波動；長債殖利率走高則可能反映經濟強勁、通膨疑慮或財政信用風險，進而牽動股市表現。

殖利率 聯準會

上一則

日銀突襲檢查 日圓貶幅收斂 市場解讀官方干預前兆

延伸閱讀

國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌

國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌
美10年期公債殖利率升破5%關卡 市場關注Fed動向

美10年期公債殖利率升破5%關卡 市場關注Fed動向
晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢

晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢
Fed升息市場膽戰心驚？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

Fed升息市場膽戰心驚？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」

地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」
健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算
沒綠卡、非公民 加州10萬華人將失健保補助

沒綠卡、非公民 加州10萬華人將失健保補助