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蘋果iPhone 18買氣淡 新機不用等太久

記者吳凱中／綜合報導
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本報系調查顯示，iPhone 18 Pro系列新機開賣第一個周末於蘋果官網下單，...
本報系調查顯示，iPhone 18 Pro系列新機開賣第一個周末於蘋果官網下單，等待時間不用太久。（路透）

蘋果iPhone 18 Pro系列新機上周五（18日）開賣，本報系調查顯示，新機開賣第一個周末於蘋果官網下單，包含美國、台灣、日本、英國及印度市場iPhone 18 Pro平均等待到貨時間約二至三周，iPhone 18 Pro Max則為三至四周；中國大陸市場等待時間更短。

這意味iPhone 18 Pro系列買氣平平，並未出現大缺貨盛況，果粉購買新機不用等太久。台積電鴻海、大立光等協力廠「順順地出貨」即可，蘋果短期內應無顯著追加訂單，要求供應鏈趕出貨的狀況。

從iPhone全球前五大銷售市場來看，大本營美國，以及日本、英國及印度iPhone 18 Pro下單後等待時間均為二至三周，iPhone 18 Pro Max則約三至四周；大陸市場iPhone 18 Pro則要等11個工作日，iPhone 18 Pro Max為15個工作日。

業界評估，記憶體等零組件成本大增，iPhone 18 Pro系列今年全面漲價，影響部分消費者購機意願。也有部分果迷在等待10月23日開賣的蘋果首款折疊機iPhone Duo。

歐系外資比較今年及去年蘋果新iPhone下單等待時間，在全球主要市場的初期等待時間表現「疲弱」。

歐系外資分析，iPhone 18 Pro Max在英國及日本的等待時間按年大致持平，但被大陸市場較短的等待時間所抵消。至於iPhone 18 Pro，在美國是唯一等待時間按年上升的地區，大陸市場等待時間明顯較短。

蘋果近年持續改變新機上市時間策略，今年將iPhone 18 Pro系列及首款摺疊機iPhone Duo分開開賣，iPhone 18基礎款延後至2027年春季上市，較難從一、兩款機種回推2026年整體iPhone市場實際需求。

美系外資預估，本季iPhone產量維持5,400萬支不變，季增4%、年增率呈放緩趨勢，反映蘋果策略性將新機產品線（SKU）重心轉向高階市場。

精華 FAQ

  • 美國、台灣、日本、英國及印度市場，iPhone 18 Pro平均約等2至3周，Pro Max約3至4周；中國大陸更短，Pro約11個工作日、Pro Max約15個工作日，顯示供貨並不緊張。

  • 報導認為買氣平平，因為開賣首周末沒有出現大缺貨或長時間等待；蘋果也不太需要臨時追加訂單，台積電、鴻海、大立光等供應鏈可依正常節奏出貨。

  • 業界指出記憶體等零組件成本上升，帶動iPhone 18 Pro系列全面漲價，影響購機意願；此外，部分消費者也在等待10月23日開賣的折疊機iPhone Duo，分散了需求。

印度 鴻海 台積電

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