蘋果iPhone 18買氣淡 新機不用等太久

本報系調查顯示，iPhone 18 Pro系列新機開賣第一個周末於蘋果官網下單，等待時間不用太久。（路透）

蘋果iPhone 18 Pro系列新機上周五（18日）開賣，本報系調查顯示，新機開賣第一個周末於蘋果官網下單，包含美國、台灣、日本、英國及印度 市場iPhone 18 Pro平均等待到貨時間約二至三周，iPhone 18 Pro Max則為三至四周；中國大陸市場等待時間更短。

這意味iPhone 18 Pro系列買氣平平，並未出現大缺貨盛況，果粉購買新機不用等太久。台積電 、鴻海 、大立光等協力廠「順順地出貨」即可，蘋果短期內應無顯著追加訂單，要求供應鏈趕出貨的狀況。

從iPhone全球前五大銷售市場來看，大本營美國，以及日本、英國及印度iPhone 18 Pro下單後等待時間均為二至三周，iPhone 18 Pro Max則約三至四周；大陸市場iPhone 18 Pro則要等11個工作日，iPhone 18 Pro Max為15個工作日。

業界評估，記憶體等零組件成本大增，iPhone 18 Pro系列今年全面漲價，影響部分消費者購機意願。也有部分果迷在等待10月23日開賣的蘋果首款折疊機iPhone Duo。

歐系外資比較今年及去年蘋果新iPhone下單等待時間，在全球主要市場的初期等待時間表現「疲弱」。

歐系外資分析，iPhone 18 Pro Max在英國及日本的等待時間按年大致持平，但被大陸市場較短的等待時間所抵消。至於iPhone 18 Pro，在美國是唯一等待時間按年上升的地區，大陸市場等待時間明顯較短。

蘋果近年持續改變新機上市時間策略，今年將iPhone 18 Pro系列及首款摺疊機iPhone Duo分開開賣，iPhone 18基礎款延後至2027年春季上市，較難從一、兩款機種回推2026年整體iPhone市場實際需求。

美系外資預估，本季iPhone產量維持5,400萬支不變，季增4%、年增率呈放緩趨勢，反映蘋果策略性將新機產品線（SKU）重心轉向高階市場。