我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區同一路口5個月內再現「街頭占道」 約30輛機車聚集甩尾

川普提前返回白宮 利雅德遇襲美警告情勢恐快速升級

蘋果桌上型電腦Mac Studio 下單得等四個月

記者吳凱中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

蘋果iPhone 18 Pro系列新機開賣後，表現中規中矩，現在蘋果最難買的產品其實是專業級桌上型電腦Mac Studio，部分版本交貨時間已經排到2027年，等於現在下單得等四個月左右。

蘋果今年8月發布M5 Ultra晶片，當時市場預期可縮短Mac Studio交貨時間，但最新數據顯示，交付周期其實延長到2027年。目前新款Mac mini及Mac Studio預計於9月22日發售。

以搭載M5 Ultra的版本來看，選擇36核心CPU、80核心GPU的頂規版本，搭配最基本的96GB統一記憶體與1TB儲存空間，等待時間長達16周至18周，最快要到2027年1月才能拿到產品；Mac mini大約二至四個工作天即可取貨。

今年來，蘋果多數將產能限制歸咎於記憶體供應不足，但需求激增也是Mac Studio供貨緊張的原因之一。例如今年年初OpenClaw掀起「養龍蝦」代理AI商機，蘋果Mac mini因其技術規格及價格，成為「養蝦人」首選機種，在大陸市場掀起搶購熱潮。

根據蘋果介紹，最新Mac Studio具備最快可達4.3倍的AI效能、最快可達二倍的儲存空間、最快可達1.8倍的圖形效能，以及最快可達1.3倍的CPU速度，擁有更高的記憶體頻寬，賦予專業人士更強大的能力。

精華 FAQ

  • 主要是記憶體供應不足加上需求明顯升溫，讓高階 Mac Studio 交貨期持續拉長，部分版本甚至已排到 2027 年，遠比一般產品更難入手。

  • 以 36 核心 CPU、80 核心 GPU，搭配 96GB 統一記憶體與 1TB 儲存的頂規版本來看，等待時間約 16 周至 18 周，最快要到 2027 年 1 月才能取貨。

  • 新聞指出 Mac mini 交貨大約只需 2 至 4 個工作天，供貨明顯充足；相較之下，Mac Studio 因高階規格與市場需求集中，出現長達數月的排單與缺貨情況。

iPhone

上一則

美股熬過2關卡 第4季有望挑戰高點

下一則

蘋果iPhone 18買氣淡 新機不用等太久

延伸閱讀

iPhone Duo才剛登場 蘋果史上最大新品潮將一路排到2027年

iPhone Duo才剛登場 蘋果史上最大新品潮將一路排到2027年
蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元
蘋果摺疊機iPhone Duo亮相 展開後7.6吋 1999元起跳

蘋果摺疊機iPhone Duo亮相 展開後7.6吋 1999元起跳
中國iPhone 18 Pro黃牛不收 只收Pro Max

中國iPhone 18 Pro黃牛不收 只收Pro Max

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」
放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過
地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」

地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」