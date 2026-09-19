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AI該放慢腳步 否則世界末日將至？ 黃仁勳斷言：應儘可能全速發展

編譯湯淑君／綜合外電
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳駁斥所謂人工智慧（AI）世界末日論，斷言AI不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應儘可能迅速發展AI。

在周末播出的CBS訪談節目中，黃仁勳說：「無論怎麼描述，2030年不會是世界末日。世界終結的機率是零。」

黃仁勳表示，他不同意美國總統川普認為AI相關疑慮都是騙局的說法，但也反對所謂AI將在2030年之前消滅人類的末日預言。

近來，對AI發展一日千里的顧慮日增，有些人士呼籲設立護欄並由政府監管，連業界領袖也紛紛表示應放慢腳步。引發這波熱議的Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）本月辭職，理由是AI公司快馬加鞭開發，卻未採用妥善的安全協定，他擔心長此以往，AI「可能在2020年代結束前導致人類滅絕」。

近日頻繁公開露面的黃仁勳則一再表示，他認為AI安全性是可以控制的，而且沒必要實施新的監管法規。輝達是AI處理器最大供應商，公司市值隨AI投資漲潮升破5兆美元，成為全球市值最高企業。

黃仁勳在訂於20日播出的CBS訪談中表示，AI產業不該放慢腳步。他說：「我們應該儘可能快速衝刺，不管別人。但我們絕對不會，也絕對不該，尚未準備好就推出產品，交出不安全的產品。」

精華 FAQ

  • 他明確反對AI會在2030年前消滅人類的說法，甚至表示世界終結機率是0，認為這類末日論言過其實，AI不構成人類滅絕風險。

  • 黃仁勳主張AI應儘可能快速前進，避免因過度保守而錯失發展機會；但他也強調，未準備好就不能推出產品，必須確保安全。

  • 因為近來不少業界與研究人士擔心AI發展太快、缺乏完善安全協定，甚至可能帶來極端風險，因此呼籲政府設立護欄並加強監管。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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