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Anthropic年營收拚破千億美元、搶11月上市 OpenAI現金缺口仍大

編譯劉忠勇／即時報導
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Anthropic加緊上市，OpenAI先募資、掛牌可能再等。(路透)
Anthropic加緊上市，OpenAI先募資、掛牌可能再等。(路透)

兩大AI公司籌備上市之際，營收成長和龐大支出同受矚目。紐約時報報導，Anthropic今年年化營收可望突破1000億美元，正準備最快11月上市；英國金融時報則披露，OpenAI雖預期營收持續大增，2026至2030年自由現金流量累計缺口仍將達2780億美元，目前正洽談新一輪募資，上市時程也可能進一步延後。

紐約時報引述知情人士報導，隨著企業客戶採用Claude人工智慧軟體，簡化程式撰寫及其他工作流程，Anthropic今年年化營收規模持續攀升，可望突破1000億美元。

年化營收是將較短期間的營收換算為全年規模，並非實際全年營收。彭博先前報導，Anthropic這項數字從2025年底的90億美元，增至今年7月底的650億美元。

營收快速成長，有利Anthropic推動上市。Anthropic與OpenAI都已秘密提交上市申請文件，但兩家公司的時程有所不同。

路透本月曾報導，Anthropic預計最快10月中旬展開首次公開發行股票（IPO）的推介作業，並在11月美國期中選舉前幾天完成上市。華爾街日報周五也引述知情人士報導，Anthropic計畫11月上市。Anthropic不予置評。

不過，Anthropic推進上市計畫之際，也面臨外界對AI可能造成災難性危害的疑慮升高。執行長阿莫戴（Dario Amodei）上周六呼籲放慢未來AI模型的開發腳步，其他AI巨擘也跟進提出類似訴求。

相較之下，OpenAI在營收成長之餘，仍須籌措龐大資金。金融時報引述公司簡報報導，OpenAI預估2030年營收將從今年的360億美元增至3500億美元，但因大舉投資算力，支出預期將遠超過收入增長所能支應的規模，2026至2030年自由現金流量累計缺口將達2780億美元。

了解相關交易的人士表示，這些數字出自OpenAI今年7月為一項算力交易準備的非公開簡報。OpenAI不予置評。

彭博周二報導，OpenAI正與投資人初步洽談新一輪募資，估值可能超過1.2兆美元，為IPO前再添資金。金融時報率先披露這項洽談。

OpenAI執行長奧特曼先前向財星雜誌表示，仍在籌備上市，但今年不會掛牌。彭博指出，若OpenAI決定接受新一輪資金，將有餘裕把上市時間再延後一至兩季；支持更多併購，也是OpenAI考慮追加募資的原因之一。

精華 FAQ

  • 因為知情人士透露，隨著企業客戶採用Claude等AI工具，Anthropic今年年化營收可望突破1000億美元，反映其商業化速度遠超市場原先預期。

  • Anthropic與OpenAI都已秘密提交上市文件，但Anthropic時程較快，市場傳出可能10月中旬啟動IPO推介，並在11月完成上市，公司則對外不予置評。

  • 金融時報指出，OpenAI雖預估2030年營收大增，但因算力投資龐大，2026至2030年自由現金流量缺口恐達2780億美元；若接受新募資，上市可能再延後1至2季。

OpenAI Anthropic 紐約時報

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