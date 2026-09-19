60年「股神」巴菲特非百戰百勝 連波克夏也算失敗投資

波克夏董事長巴菲特。 （美聯社）

正如「股神」巴菲特 (Warren Buffett)本人所言，在他長達60年的輝煌投資生涯中，不是每項投資都像蘋果那樣成功，而這些失誤往往能提供寶貴的教訓。華爾街 日報便整理出了幾個巴菲特最成功和最失敗的投資。

成功／可口可樂

巴菲特1988年投資可口可樂其實是個轉折，因為他早期投資理念主要只是找低價股，但長期商業夥伴、已故的波克夏 副董事長孟格(Charlie Munger)敦促他關注那些價格合理、營運堅強的高品質公司。如今波克夏的可口可樂持股到2024年底價值約為250億元，股息幾十年來逐年增長，光是2024年就為波克夏帶來約7.7億元的收入。

成功／比亞迪

巴菲特將發掘比亞迪(BYD)的功勞歸於孟格。當時，比亞迪還是中國一家鮮為人知的電池製造商。孟格鼓勵波克夏在2008年買進比亞迪10%的股權。不到兩年，這筆2.3億美元的投資價值就接近20億美元。比亞迪股價持續上漲，直到2022年，波克夏開始逐步減持比亞迪的持股。

失敗／所羅門兄弟

波克夏1987年買進所羅門兄弟(Salomon Brothers)的特別股，當時該公司仍是華爾街規模最大的幾家金融機構之一。然而到了1991年，這家投資銀行陷入醜聞，交易員被指控操縱美國國債標售。巴菲特被迫出任董事長，親自介入收拾爛攤子，最終與政府達成和解才告一段落。此後數十年，巴菲特與孟格經常將這起事件視為警惕案例，也是他們對華爾街保持戒心的原因。

失敗／全美航空

1989年，波克夏以3億5800萬元買進全美航空(USAir)的特別股，到了1990年代中期，巴菲特已將這項投資的價值下調75%，並公開道歉。巴菲特承認他低估了美國航空業解除管制，對於全美航空的業務衝擊程度。1990年至1994年間，全美航空累計虧損24億元。

失敗／波克夏

有趣的是，波克夏（Berkshire Hathaway）也算是巴菲特的失敗投資。波克夏原是紡織製造商，1964年5月陷入困境後公司提出收購股東們持股，身為大股東的巴菲特原本預期每股能拿到11.50元，但當時波克夏提出更低的每股11.375元，巴菲特感到惱火而回絕。波克夏此後虧損累積、關閉工廠，但巴菲特無視悲觀前景，反而繼續買進更多股票，1965年5月他最終完全接管波克夏。

巴菲特在2014年的信中寫道「那是個愚蠢至極的決定」，當時低一點的報價根本不算什麼，後果便是25%資金投資在一家糟糕透頂、所知甚少的企業上。他多年來仍持續經營這項紡織事業，直到「1985年我終於認輸，關閉了這項業務」。