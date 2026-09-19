我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

60年「股神」巴菲特非百戰百勝 連波克夏也算失敗投資

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波克夏董事長巴菲特。 （美聯社）
波克夏董事長巴菲特。 （美聯社）

正如「股神」巴菲特(Warren Buffett)本人所言，在他長達60年的輝煌投資生涯中，不是每項投資都像蘋果那樣成功，而這些失誤往往能提供寶貴的教訓。華爾街日報便整理出了幾個巴菲特最成功和最失敗的投資。

成功／可口可樂

巴菲特1988年投資可口可樂其實是個轉折，因為他早期投資理念主要只是找低價股，但長期商業夥伴、已故的波克夏副董事長孟格(Charlie Munger)敦促他關注那些價格合理、營運堅強的高品質公司。如今波克夏的可口可樂持股到2024年底價值約為250億元，股息幾十年來逐年增長，光是2024年就為波克夏帶來約7.7億元的收入。

成功／比亞迪

巴菲特將發掘比亞迪(BYD)的功勞歸於孟格。當時，比亞迪還是中國一家鮮為人知的電池製造商。孟格鼓勵波克夏在2008年買進比亞迪10%的股權。不到兩年，這筆2.3億美元的投資價值就接近20億美元。比亞迪股價持續上漲，直到2022年，波克夏開始逐步減持比亞迪的持股。

失敗／所羅門兄弟

波克夏1987年買進所羅門兄弟(Salomon Brothers)的特別股，當時該公司仍是華爾街規模最大的幾家金融機構之一。然而到了1991年，這家投資銀行陷入醜聞，交易員被指控操縱美國國債標售。巴菲特被迫出任董事長，親自介入收拾爛攤子，最終與政府達成和解才告一段落。此後數十年，巴菲特與孟格經常將這起事件視為警惕案例，也是他們對華爾街保持戒心的原因。

失敗／全美航空

1989年，波克夏以3億5800萬元買進全美航空(USAir)的特別股，到了1990年代中期，巴菲特已將這項投資的價值下調75%，並公開道歉。巴菲特承認他低估了美國航空業解除管制，對於全美航空的業務衝擊程度。1990年至1994年間，全美航空累計虧損24億元。

失敗／波克夏

有趣的是，波克夏（Berkshire Hathaway）也算是巴菲特的失敗投資。波克夏原是紡織製造商，1964年5月陷入困境後公司提出收購股東們持股，身為大股東的巴菲特原本預期每股能拿到11.50元，但當時波克夏提出更低的每股11.375元，巴菲特感到惱火而回絕。波克夏此後虧損累積、關閉工廠，但巴菲特無視悲觀前景，反而繼續買進更多股票，1965年5月他最終完全接管波克夏。

巴菲特在2014年的信中寫道「那是個愚蠢至極的決定」，當時低一點的報價根本不算什麼，後果便是25%資金投資在一家糟糕透頂、所知甚少的企業上。他多年來仍持續經營這項紡織事業，直到「1985年我終於認輸，關閉了這項業務」。

精華 FAQ

  • 報導點名可口可樂與比亞迪最具代表性。前者長期持股價值與股息收入驚人，後者則在孟格建議下早期進場，短時間內就讓投資價值大幅倍增。

  • 波克夏1987年買進所羅門兄弟特別股後，該公司因國債標售操縱醜聞陷入危機，巴菲特甚至被迫出任董事長處理善後，最後只能與政府和解收場。

  • 巴菲特因股價報價差異而惱火，轉而持續買進波克夏股份，未料這家紡織公司後來持續虧損並關廠。他事後承認那是愚蠢決定，代價是把大量資金困在差勁企業中。

巴菲特 波克夏 華爾街

上一則

巴菲特71歲兒霍華德掌波克夏 他如何從輟學生蛻接班人？

下一則

「歲月不饒人」 巴菲特卸任波克夏董事長 未來仍可能獻策

延伸閱讀

正式卸任 巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

正式卸任 巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
波克夏可能加碼日本五大商社 伊藤忠會長透露：持股升至15%也不亂干涉

波克夏可能加碼日本五大商社 伊藤忠會長透露：持股升至15%也不亂干涉
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
市場預期聯準會將於16日升息，此舉將使聯準會主席華許(左)與川普總統要求的降息立場相違背。(路透)

與川普對峙？估聯準會3年多來首度升息

2026-09-15 21:50
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動