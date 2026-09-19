巴菲特71歲兒霍華德掌波克夏 他如何從輟學生蛻接班人？

波克夏由巴菲特交棒給現年71歲的兒子霍華德。（美聯社）

現年71歲的霍華德·巴菲特 (Howard Buffett)正式接手父親「股神」巴菲特(Warren Buffett )卸下的波克夏 公司(Berkshire Hathaway)董事長職務。華爾街日報概述有關霍華德接班的五件事：

主要資格：巴菲特兒子

現年96歲的巴菲特受訪時毫不掩飾選擇霍華德接班的理由：「他能得到這個職位是因為他是我兒子。」巴菲特說：波克夏屬於那種「需要很長時間建立，若落入想將其拆分的人手中，很容易被瓦解」的成功企業；「和我在世時期相比，我更關心自己過世後波克夏的未來。」

工作經驗：務農與警長

霍華德的履歷並不符合大型企業集團董事長的常見資歷。他大學輟學，曾在波克夏旗下糖果公司See’s工作，後來經營父親買下的農場。他曾在公共部門任職，1980年代末當選奧馬哈(Omaha)所在的郡政委員，2017和2018年擔任伊利諾伊州中部梅肯郡(Macon County)警長。他的企業界職涯主要集中在農業領域。

任職經驗：董事會常客

霍華德有企業董事會任職經驗。他1991年加入農業巨頭阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(Archer Daniels Midland)之後，曾在多家企業擔任董事，其中一些公司例如可口可樂，和波克夏有關聯。他自1993年以來，就一直擔任波克夏董事。巴菲特曾公開表示，霍華德「不需要考慮如何經營業務，只需考慮董事會以及董事會是否需要更換執行長」。

隨父腳步：致力做慈善

霍華德·巴菲特基金會(Howard G. Buffett Foundation)致力於糧食安全和農業領域的工作。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，基金會投入逾8億元用於烏克蘭糧食援助、排雷行動、戰爭罪調查等。

延續傳統：開股東大會

霍華德向華爾街日報表示，他打算延續波克夏召開年度股東大會的傳統，公司的許多方面都不應改變，而且他「絕不會將波克夏總部遷離內布拉斯加州奧馬哈」。

96歲的華倫．巴菲特（右）卸任波克夏董事長，交棒給71歲的兒子霍華德．巴菲特（左），巴菲特坦言霍華德最強的條件是因為是他的兒子。（美聯社）