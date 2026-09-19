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45年前買家得寶股票 千元變1600萬 投資回報率最佳

記者顏伶如／綜合報導
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家得寶是過去45年回報率最高的股票，當年的1000元現在價值1600萬元。（歐新...
家得寶是過去45年回報率最高的股票，當年的1000元現在價值1600萬元。（歐新社）

華爾街日報18日報導，熱門商業及科技播客節目Acquired數據分析顯示，過去45年來投資回報率最佳的股票是居家修繕零售巨擘家得寶(Home Depot)，如果家得寶上市當天投資1000元買股票，獲得股息也都拿來加碼買股，如今股票市值約有1600萬元，遠遠超過投資史坦普500指數(S&P 500)當中任何股票的回報。

家得寶原本只是在亞特蘭大地區擁有四家分店的小型五金行連鎖店，急需擴張商店的資本，1981年首次公開募股(IPO)，完成幾乎不可能達成的任務，關鍵因素在於投資銀行家蘭格恩(Ken Langone)，他是家得寶共同創辦人兼董事會成員。

蘭格恩對於這家年輕公司的前途信心十足，動用華爾街人脈之後，投資銀行貝爾斯登(Bear Stearns)終於勉強同意幫忙規模600萬元的上市計畫。貝爾斯登股票銷售團隊努力之下，家得寶1981年9月22日上市，不過只籌得400萬元，公司市值不到4000萬元。

然而，蘭格恩不曾預料到的是，家得寶後來45年裡成為美股投資回報率表現最佳的股票。如果1980年蘋果公司(Apple)上市時花1000元買股票，如今股票市值約為400萬元。

家得寶目前市值約3000億元，是美股「科技七雄」(Mag 7)平均市值的十分之一左右。過去五年，科技股蒸蒸日上之際，家得寶股票表現並沒有太大起色。家得寶能夠成為45年來表現最好的股票，部分原因來自於公開上市之後的複利成長，是從相當低的起點做為基礎。相較之下，蘋果公司上市時市值就已超過10億。

家得寶其他的共同創辦人馬庫斯(Bernie Marcus)、布蘭克(Arthur Blank)、法拉(Pat Farra)了解五金商品與其他零售商品不同，希望協助民眾完成居家修繕項目，美國日漸老化的大量住宅加快民眾自己動手整修房屋的趨勢，一旦家得寶成為客戶信任的夥伴，一生當中的消費金額就變成幾乎沒有上限。一把5元螺絲起子的交易，最後可能演變成10萬元的裝潢計畫。家得寶聘請大量木匠、電工、水管工擔任門市銷售員，為顧問解答各種問題。

精華 FAQ

  • 因為若在1981年IPO時投入1,000元，並把股息持續再投資，今天市值可達約1,600萬元，明顯超過史坦普500成分股中其他股票的報酬表現。

  • 家得寶原本只是亞特蘭大4家分店的小型五金連鎖店，急需擴張資本；在Ken Langone奔走下，Bear Stearns勉強承作，最後只籌得400萬元，市值不到4,000萬元。

  • 除了上市時估值很低，家得寶也受惠於美國住宅老化與DIY修繕潮，讓顧客需求長期擴大；加上聘用木匠、電工等專業人員協助銷售，建立了高度信任與黏著度。

華爾街 亞特蘭大 投資回報率

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