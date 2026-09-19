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「歲月不饒人」 巴菲特卸任波克夏董事長 未來仍可能獻策

編譯林聰毅／綜合報導
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股神巴菲特18日宣布卸任波克夏董事長職務，這位96歲的傳奇投資人在給股東信上說：...
股神巴菲特18日宣布卸任波克夏董事長職務，這位96歲的傳奇投資人在給股東信上說：「歲月不饒人」。（美聯社）

96歲的「股神巴菲特18日宣布卸下波克夏（Berkshire Hathaway）董事長職務，正式完成這家市值1兆美元企業集團的歷史性交棒布局。巴菲特早已淡出波克夏的日常營運，這是把既有的現實化為人事調整。

巴菲特將轉任波克夏榮譽董事長，並繼續擔任董事。他在一封致股東信中表示「歲月不饒人」，但他也感謝歲月「對自己格外慷慨」，讓他有機會看到波克夏走到今日的盛況，並比過去任何時候都更有信心看待公司未來。

波克夏表示，巴菲特兒子霍華德（Howard Buffett）將依照既定的接班計畫接任董事長，德克（Susan Decker）則繼續擔任首席獨立董事。九個多月前接任執行長的亞伯（Greg Abel），未來將負責公司日常營運，霍華德則主要守護巴菲特建立的企業文化與價值。

擔任董事已33年的巴菲特之子霍華德接任董事長，是既定交棒計畫的一環，將維持波克夏的企業精神核心不變。彭博行業研究分析師認為，巴菲特對傳承延續性的渴望，促成了這項變動，但只要身體狀況允許，他仍可能會對公司重大決策提供意見。

巴菲特自1965年接掌波克夏以來，將一家陷入困境的新英格蘭紡織廠，逐步改造成橫跨金融、保險、能源、製造等領域的企業帝國。去年波克夏集團的營業利益達445億美元，員工近40萬人。在巴菲特領導期間，該公司的股東年複合報酬率達19.7%，幾乎是史坦普500指數同期表現的兩倍。不過，波克夏在過去十年間，表現卻落後史坦普約半個百分點。

巴菲特的影響力無遠弗屆，並非波克夏而已，他的管理方式和投資思維，塑造了一代又一代的企業領導人和投資者。

巴菲特去年宣布將執行長職位交給亞伯，但仍擔任董事長並持續參與公司事務。亞伯今年3月透露，巴菲特幾乎每天前往奧馬哈辦公室，並經常向他提供意見。今年5月波克夏年度股東會由亞伯主持，但巴菲特也仍現身發言。

巴菲特今年7月更透露，在他主導推動下，波克夏大舉投資了Google母公司Alphabet。波克夏6月斥資約100億美元買進Alphabet股票，使其成為該公司的第三大股東，僅次於蘋果與美國運通。目前，投資人可能很高興亞伯正在動用該公司3655億美元的現金買回更多波克夏的股票。他在第二季買回規模達45億美元的自家公司股票。

精華 FAQ

  • 巴菲特將轉任波克夏榮譽董事長，並繼續擔任董事。他表示雖然年歲已高，但仍對公司未來充滿信心，未來若身體允許，也可能繼續就重大決策提供意見。

  • 依照既定接班計畫，霍華德將接任董事長，主要延續與守護巴菲特建立的企業文化；執行長亞伯則負責公司日常營運，持續推動波克夏的實際經營。

  • 這是波克夏歷史性交棒的一環，也反映巴菲特早已淡出日常營運，將既有現實正式制度化。外界普遍認為，此舉有助確保傳承延續，維持企業精神核心不變。

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