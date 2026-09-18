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特斯拉人型機器人 Optimus快量產了

記者林宸誼／綜合報導
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特斯拉人形機器人Optimus量產有譜。（路透）
特斯拉人形機器人Optimus量產有譜。（路透）

特斯拉的Optimus機器人有新進展。特斯拉相關團隊已進駐浙江寧波，並開啟新一輪針對旗下機器人業務的量產審廠；特斯拉此輪審廠透露出Optimus即將量產，目前已經向中國供應鏈企業下達相關零組件訂單。

審廠是指審核供應商工廠的生產線、管理體系和合規狀況，幫助業者調整設備，把美國工廠的製造能力遷移到中國供應鏈上，並配合已經下達的訂單開始生產。

去年9月特斯拉在陸曾啟動一輪機器人審廠工作，參與的公司包括拓普集團、三花智控、浙江榮泰、新泉股份、均勝電子等傳統特斯拉汽車供應鏈企業。

第一財經日報報導，拓普集團工作人員回覆稱，特斯拉相關研發人員平時就在寧波的工廠，有汽車業務，也有機器人業務，雙方就直線和旋轉執行器、靈巧手執行器等方面有合作，機器人零件基地已經準備就緒。

均勝電子工作人員表示，因有保密要求，涉及下游客戶不方便回應。三花智控工作人員回覆稱，不清楚特斯拉新一輪審廠的情況，公司正在配合大客戶進行機器人關節執行器的開發。

特斯拉計畫在2026年量產約5萬台Optimus機器人，並部署至旗下世界各地的特斯拉超級工廠。

Optimus機器人的量產指引和進度曾發生過多次變更，特斯拉CEO馬斯克在去年10月的第3季財報電話會上稱5000台年度目標擱置，Gen2「幾乎不可能生產」，改推為2026年第1季發布Gen3、2026年底啟動年產百萬台的產線。

精華 FAQ

  • 此次審廠主要是核查供應商工廠的生產線、管理與合規狀況，並協助調整設備，把機器人製造能力導入中國供應鏈，配合已下達的零組件訂單開始生產。

  • 內文提到，去年9月參與審廠的企業包括拓普集團、三花智控、浙江榮泰、新泉股份與均勝電子等，皆屬於特斯拉傳統汽車供應鏈，也延伸到機器人零件合作。

  • 特斯拉計畫在2026年量產約5萬台Optimus，並部署到全球各地的超級工廠。不過馬斯克先前也多次調整時程，曾稱5000台年度目標擱置，改推更後續的Gen3與百萬台產線。

特斯拉 供應鏈

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