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「歲月不饒人」巴菲特卸任波克夏董事長 兒子接班

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正式卸任 巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

編譯林聰毅／綜合外電
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股神巴菲特（見圖）18日宣布卸任波克夏董事長職務，這位96歲的傳奇投資人在給股東...
股神巴菲特（見圖）18日宣布卸任波克夏董事長職務，這位96歲的傳奇投資人在給股東信上說：「歲月不饒人」。（美聯社）

96歲的傳奇投資人巴菲特18日宣布卸下波克夏（Berkshire Hathaway）董事長職務，並將由其兒子霍華德接任，正式完成這家市值1兆美元企業集團的歷史性接班布局。

巴菲特將轉任波克夏的榮譽董事長，並繼續擔任董事。他在一封致股東信中表示「歲月不饒人」，但他也感謝歲月「對自己格外慷慨」，讓他有機會看到波克夏走到今日的景況，並比過去任何時候都更有信心看待公司的未來。

波克夏表示，霍華德將依照長期既定的接班計畫接任董事長，德克（Susan Decker）則繼續擔任首席獨立董事。九個多月前接任執行長的亞伯（Greg Abel），未來將負責公司日常營運，霍華德則主要守護巴菲特建立的企業文化與價值。巴菲特在信中提及兩人的分工時說：「亞伯負責公司的營運，霍華德將守護公司的文化和價值觀—這兩者比我們資產負債表上的任何資產都更有價值。」

巴菲特自1965年接掌波克夏以來，將一家陷入困境的新英格蘭紡織廠，逐步改造成橫跨金融、保險、能源、製造等領域的企業帝國。去年波克夏集團的營業利益達445億美元，員工近40萬人。在巴菲特領導期間，該公司的股東年複合報酬率達19.7%，幾乎是標普500指數同期表現的兩倍。

巴菲特去年宣布將執行長職位交給亞伯，但仍擔任董事長並持續參與公司事務。亞伯今年3月透露，巴菲特幾乎每天前往奧馬哈辦公室，並經常向他提供意見。今年5月波克夏年度股東會由亞伯主持，但巴菲特也仍現身發言。

巴菲特今年7月更透露，在他主導推動下，波克夏大舉投資了Google母公司Alphabet。波克夏6月斥資約100億美元買進Alphabet股票，使其成為該公司的第三大股東，僅次於蘋果與美國運通。

不過，波克夏今年股價表現承壓。截至目前，2026年該公司股價僅上漲約1%，同期標普500指數則漲逾11%。油價上升及市場偏好高成長類股，被認為是影響因素之一。此外，股東們也密切觀察亞伯能否像巴菲特一樣巧妙運用公司龐大的資本。

目前，投資人可能很高興亞伯正在動用該公司3,655億美元的現金買回更多波克夏的股票。他在第2季買回規模達45億美元的自家公司股票。

精華 FAQ

  • 巴菲特宣布卸下董事長職務後，將由兒子霍華德接任，並依照長期既定的接班計畫執行，代表波克夏完成歷史性的權力交接。

  • 亞伯未來負責波克夏的日常營運與資本運用，霍華德則主要守護巴菲特建立的企業文化與價值觀，巴菲特也認為這兩者比資產負債表更重要。

  • 波克夏今年股價表現落後大盤，但公司仍握有3,655億美元現金，亞伯也持續回購股票；此外，波克夏近期還大舉買進Alphabet持股。

巴菲特 波克夏

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