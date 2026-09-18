華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

美國總統川普 費時數月炮轟聯準會（Fed）利率維持在高檔太久，並一再施壓降息 。Fed周三決議提高利率，但川普不僅未責怪、反而力挺Fed主席華許 。這與川普辱罵Fed前主席鮑爾的做法天差地別。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，華許與川普交情好，賦予他升息空間，而華許事先知會和巧妙的溝通技巧，也有助平息川普本可能爆發的怒火。

川普平靜看待升息 只怪FOMC強悍

川普把聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決定升息形容成是他「放行」，免得華許遭FOMC同僚圍剿。川普表示，兩人在周三Fed宣布升息前通過電話，他對華許說：「你儘管隨他們投票，因為改變不了什麼。」川普認為，華許置身於一個跟白宮做對、「非常強悍的理事會」。

白宮某位高階官員私下透露，FOMC集會前幾天，川普就直接找華許談。兩人的對話先是寒暄，話題隨後轉向各界預期的升息決定。川普平靜接受Fed升息決定，並未攻擊Fed主席，讓多位官員鬆了口氣。

川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）日前接受媒體訪問，對Fed做出「與經濟基本面格格不入」的升息決定不以為然，但他這麼評論華許：「微妙之處在於...你可回應說自己比較站在不升息的一邊，只是順勢而為。」

保守派智庫美國企業研究院（AEI）經濟學家史川恩（Michael Strain）認為，川普的描述不過是試圖挽回顏面罷了；若把華許描述成隨波逐流，而不是領導FOMC，這種說法「既荒唐又謬誤」。

華許在記者會上避談與川普的任何對話，並表示升息是Fed經過深思熟慮後，「冷靜、嚴肅且負責任」的決定。

川普挺華許、罵鮑爾 差別為何這麼大？

華許和鮑爾都由川普任命出掌Fed，但華許與川普交情更密切。白宮國家經濟會議（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）上月表示，兩人「已建立非常密切、長期的關係，時常談論經濟」。

有別於華許，鮑爾避免與川普建立關係。他接過幾次總統來電，並三度應邀赴白宮。但鮑爾表明，Fed主席職責不包括總統經濟諮詢。對川普而言，這好比他任命的官員拒絕向他簡報似的。

鮑爾的蜜月期僅約五個月。2018年Fed啟動升息循環後，川普表示不樂見但「未感不安，因為鮑爾是好人」。然而，隨著利率逐步攀升和貿易緊張加劇導致股市搖搖欲墜，川普對鮑爾的攻擊火力持續升高，後來甚至連人身攻擊字眼也脫口而出。

對照下，與華許交談過的人士形容，這位Fed主席自信能把經濟亟需的事做好，同時與川普和諧相處，避免火爆對立。華許處理與白宮關係的方式與鮑爾大不相同：他避免自己的發言把川普政府捲入Fed的問題，並表示央行獨立性是靠實踐而非空談。

華許周三表示，升息理由之一，是Fed斷定中東衝突發展改變，已平添能源和商品價格上漲風險。他說：「世界各地的衝突點，躲也躲不掉。」他巧妙避談伊朗戰爭，而是用「地緣政治」一詞。

華許事先知會川普，也有幫助。曾任Fed顧問的杜克大學教授米德（Ellen Meade）表示，基於川普要求對Fed利率決定有「發言權」，Fed如今要捍衛獨立性，不受白宮干預、獨立制定利率，可能需要事前提醒白宮，以免川普在政策聲明宣布後發飆。

華許作風的風險

不過，米德指出，「知會」和「請求」有別。在Fed利率政策宣布前一刻先告知白宮，是一回事；尋求總統點頭同意利率政策決定，是另一回事，因為那有損Fed的獨立性。

讓白宮以為，周三升息和未來進一步的行動，是華許被逼的，也可能導致危險後果：川普政府加緊火力對付其他FOMC決策官員，包括試圖免去其職。

去年川普就曾企圖開除Fed理事庫克，今年初也威脅對鮑爾啟動刑事調查（後來為避免華許人事案耽擱而作罷）。矽谷銀行（SVB）調查報告即將出爐，也令人憂心白宮可能利用報告結果開除Fed理事巴爾。